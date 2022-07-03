美國電動車商特斯拉2日公佈第二季全球交車量，因晶片等零件短缺、供應鏈大亂、和上海廠受封城等影響而季跌近18％，終止連續八個季度交車量創新高走勢。但專家認為交車量逾25萬輛和6月產量創新高，其表現仍屬不錯。

特斯拉股價1日終場上漲1.2％收681.79美元。

其第二季交車量較去年同期成長26.5％至25萬4,695輛，略低市場預估逾25.6萬輛，較前一季逾31萬輛下跌17.9％。產量季跌15％至25萬8,580輛。

去年第二季交車量首次突破20萬輛大關。

專家認為第二季交車量仍算不錯，尤其6月產量為歷來最高一個月，反映產量已擺脫上海廠受封城的影響。而且特斯拉第二季面對的問題是整個產業都受影響，並非只有其獨自承受。

Wedbush分析師伊弗斯（Daniel Ives）認為特斯拉季度交車量只要超過25萬輛就算成功，低於此水準才令投資人失望。因此第二季交車量是可以接受。

特斯拉將20日盤後公布第二季財報，市場預期每股獲利1.85美元，低於首季的每股3.22美元。

特斯拉1月底表示計劃盡可能擴大產能來增加交車速度，預期未來幾年的每年交車量平均成長50％。但第二季上海廠因封城被迫關閉或局部運作而拖累生產與交車等數量。

俄烏戰爭2月底爆發後令全球供應鏈持續大亂，情況在第二季仍然持續，衝擊特斯拉乃至整個汽車業的生產與交貨。

另外，雖然特斯拉在德州奧斯汀和鄰近柏林等2座新廠開始投產，和加州廠火力全開以彌補上海廠停工影響，但都面對生產成本不斷上升的壓力。

執行長穆斯克（Elon Musk）抱怨德州與德國的新廠為錢坑，正燒掉公司數十億美元，卻仍未能生產足夠的電動車與電池來降低生產成本。