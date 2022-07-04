克羅埃西亞雙打好手多迪格因肌肉撕裂，今天無法再戰，因此他與台灣女將詹詠然在溫布頓網球錦標賽混雙16強賽事，被迫提前退出比賽。

詹詠然和37歲的克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig），在今年溫布頓網球錦標賽混雙再次攜手出擊，今晚原要迎戰克羅埃西亞名將帕維奇（Mate Pavic）與印度女將蜜爾莎（Sania Mirza）的跨國組合，不料賽前卻傳出退賽噩耗。

據了解，多迪格在昨天混雙首輪賽事第2盤，發球時不慎受傷，比賽中甚至一度申請傷停，在簡單治療後，「台克組合」仍同心協力挺過危機，最終以6比2、5比7、6比4險勝德國好手米亞斯（Andreas Mies）與紐西蘭女將羅莉芙（Erin Routliffe）這組跨國聯軍，晉級次輪。

雖然首役歷經3盤大戰脫困晉級，多迪格今天接受詳細MRI核磁共振檢查後，確認是肌肉撕裂，無法繼續參賽，因此與詹詠然聯手的混雙則被迫提前退賽，也讓對手帕維奇與蜜爾莎兵不血刃晉級8強。（編輯：李錫璋）1110703