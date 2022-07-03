台南北區縣城隍廟日前進行大駕夜巡，沒想到因為路線不固定、無法事先申請路權，行經南美館附近時，遭警方廣播斥責「不要在這邊假借神明名義怪力亂神」，引發信眾不滿。今（3）日警方親自前往廟址向廟方致意，商討配套措施。

當時警方發現廟方在街上大駕夜巡，得知是北區縣城隍廟的活動，沒想到還沒來得及說明詳細情況，警方就廣播「沒有申請路權，不要在這邊假借神明名義怪力亂神」廟方進一步解釋，由於夜巡都是臨時的，但警方仍質疑封路未申請該如何處理？引發熱議。

台南市第二分局副分局長李忠憲說明，由於當時有信眾未遵守號誌、穿越占據道路的情況，員警制止後信眾仍不遵守指示，員警情急之下才會出現言詞欠當，分局將深切檢討。

據《自由時報》報導，民政局長姜淋煌、警察局第二分局長朱信憲等今日率員向廟方致意，表示若無法事先申請路權，也可以向警方報備、幫忙疏導交通，若有民眾檢舉，相關單位才能及時說明。