荷蘭執政聯盟達成新建2座核反應爐的決定，內閣政府將要在秋季提出電廠預定地。能源部長羅伯‧傑登(Rob Jetten)表示，在蓋核電廠的大方定決定以後，還必須就融資、政府的作用、成本、選址和技術等方面進行細部評估。

荷蘭時報(Nl Times)報導，荷蘭執政聯盟協議的幾個政黨，包括自由民主人民黨(VVD)、民主66(D66)、基督教民主黨(CDA) 和基督教聯盟( ChristenUnie)，都同意建造2座新的核電廠，使能源供應更加穩定與可持續。

傑登說：「這是個長時間的任務，新核電廠的建設至少需要10年時間，國外的經驗告訴我們，所需的過程複雜而昂貴，決策過程是全面的，而且需要有普羅大眾的堅定支持。」

畢馬威國際會計師事務所(KPMG)的一份報告顯示，由於核電廠興建時間長，因此「穩定而持續的政府政策」是建設新核電廠的重要前提。政府最大的任務是提供穩定的財政支持，並且根據市場各方的說法，選擇經過驗證的成熟技術。

報告還顯示，荷蘭至少有2個地方支持核電廠蓋在當地，西蘭省(Zeeland)抱持著相當積極的態度，而北布拉邦省(Noord-Brabant)則表示在某些條件下，可以進行談判。

西蘭省的積極態度，與荷蘭唯一的核電廠博爾塞勒核電廠(Borssele Nuclear Power Station)就在當地有關。目前荷蘭政府已有共識，希望這座運轉50年的核電廠可以繼續發電下去。能源部提出延役新法規，計畫讓博爾塞勒電廠在2033年之後，還可以持續發電。