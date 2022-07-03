2022年「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」今天（3日）在信義香堤廣場舉行男子組北區第二回合，「台中建國塑膠」沒有首度加盟的生疏，穩定應對「台北天淨」的犀利追分，單站冠軍賽以19比16在台北站開胡，也是隊史第一個單站冠軍。

「台中建國塑膠」為本季新加盟隊伍之一，延攬上季分別效力「台南DEUX野獸」、「台北天淨」的王志傑與朱威丞，搭配紀上紘以及林秉鋒出戰台北站，在4強賽先經歷與「新北FOOTER」兩隊高達25次的犯規，以及合飆7記外線的火熱賽況，最終王志傑連砍7分外加罰球絕殺，21比17助隊首進冠軍賽。

現年38歲的林秉鋒個人首度獲選MVP，他說：「上一站因戰績不佳（2場皆敗）導致隊上氣氛不好，幸好大家願意重新檢討、找回團結，感謝我的隊友！」

女子組4強賽難得上演「雙內戰」，氣氛卻大不同，中華電信「網內互打」一團和氣，但技巧展現上毫不客氣，「台北中華電信」末段調整防守策略成為分水嶺，壓制住單場7分的黃郁婷，以15比13險勝「新北中華電信」；另一場國泰即便系出同門也視同對外作戰，碰撞頻繁，而身材整體更具優勢的「台北國泰」13比7拿下「新北國泰」。

從內戰出線的兩隻娘子軍打出3X3聯盟女子組開辦以來最激烈的單站冠軍賽，「台北中華電信」用5比1氣勢開賽，「台北國泰」內外夾攻追到8比7超前，兩邊王維琳、陳晏宇外圍砲火讓分數11比11平手，在13比13關鍵時刻，「台北國泰」經驗更甚，歐婕罰球、加上黃鈴娟最後41秒的跳投打板定調，「台北國泰」15比13獲台北站冠軍，黃鈴娟穩健表現榮膺MVP。

「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」本季男子組北區、南區各有8回合賽事，女子組共5回合。結束台北站後，接著男子組北區第三回合暨女子第二回合將在7月16日於桃園登場。

3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI北區第二回合單站女子組冠軍賽MVP黃鈴娟（右）。（大會提供）