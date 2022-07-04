2022九合一選戰升溫，被視為政治板塊指標的台中市長選舉備受矚目，目前台中市長盧秀燕的選舉民調支持度大勝立法院副院長蔡其昌。但《美麗島電子報》董事長吳子嘉3日直言「盧秀燕要戒慎恐懼」，因為蔡其昌背後的新潮流團隊，絕對不會讓這種事情發生。

吳子嘉3日在網路節目《董事長開講》中坦言「其實蔡其昌很認真在選舉」，吳子嘉更拿出了他們做出的最新民調，從這份資料中可以看到，台中市民對盧秀燕的「信任度」，76.3％是信任、16.7％為不信任；對於「施政滿意度」則75.1％滿意、19.5％不滿意。

而台中市民對蔡其昌的「信任度」，28.1％是信任、31.6％為不信任、40.3％是未表態，從上述的數據來看，吳子嘉坦言，「蔡其昌的信任度在30％左右太低了，等於台中的民眾對你根本算不認識，很陌生的情況」。

隨後從台中市長選舉民調支持度可以看到，盧秀燕是57.6％、蔡其昌為16.0％，對此，吳子嘉指出，「整個總支持度來說是73.6％，等於說表態率73.6％，73.6％算高表態率」，現在還有一些未表態，吳子嘉認為「盧秀燕有執政優勢，在疫情之下，民眾給盧秀燕加分，因為疫情當中，蔡其昌沒有舞台，所以蔡其昌掉下來我覺得是合理的」。

但吳子嘉也提醒，現在是7月初，目前盧秀燕大贏40個百分點，「但投票有可能贏這麼多嗎？不太可能」，吳子嘉提及，「也就是說盧秀燕要戒慎恐懼，因為新潮流沒那麼差」，若是新潮流看到民調後，就會開始檢討蔡其昌競選總部，然後由新潮流中央來接管競選總部。吳子嘉也預言，新潮流一定有動作出來，而且動作很快，7月份開始，總部重新調整、發言人調整，新潮流不會讓民調持續低迷的事情發生，非常會打選戰。