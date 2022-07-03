土耳其裔藝人吳鳳來台落地生根，與台灣妻子Rynne育有2個女兒，已在台定居15年的他，以分享對台灣的觀點聞名。吳鳳不久前曾宣布要在6月底搭機返回土耳其放假，不料計畫趕不上變化，妻子Rynne昨(2)日突然發文表示，吳鳳和2名寶貝女兒都感染新冠肺炎，因而只能取消班機，讓身體好好休養。

吳鳳妻Rynne表示，上週全家人機票和飯店早就訂好，準備前往土耳其度假，不過卻在出發的前一晚，大女兒Ekim戲劇性地突然發燒，起初用唾液快篩檢查都是陰性，隔天額溫卻高燒不退，改用鼻咽快篩檢測後，才驗出陽性，當下只好立刻取消班機，「但無法避免，沒多久老公和妹妹也發燒了。」

原本Rynne透露心情有些緊張，尤其小女兒年紀最小，也沒打過疫苗，不過大數據顯示「大部分的人都是輕症」。最早發病的大女兒發燒才半天，2天有頭痛、喉嚨痛、食慾不佳等症狀，但大概第3天就恢復活力；小女兒則是發燒約1天多才退燒，另有嘔吐、頭痛、喉嚨痛、肌肉痠痛，不過第3天也慢慢恢復了。而她本人常跟小女兒在一起，天天快篩卻都是陰性，連自己都覺得不可思議。

另一方面，吳鳳也在臉書分享確診症狀，透露染疫第1天有發燒、骨頭稍痠、疲累跟頭痛等症狀，「唯一一個讓我不舒服的病症是喉嚨痛，第三天跟第四天才有感覺。」不過他也認為自己還算幸運，「土耳其的旅行晚2個禮拜開始沒關係，我們這幾天好好整理房子，完成手上的幾個工作」，並要大家也要注意身體健康。