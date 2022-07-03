目前蝦皮已成為全台最多人使用的電商，近期還不斷拓展「蝦皮店到店」供民眾取件。不過有網友認為，一般人想買東西還是去便利商店居多，讓他好奇「蝦皮店員是不是便利界的爽缺」，沒想到真的釣出前蝦皮店員，透露工作內容其實很輕鬆。

原PO在PTT發文表示，蝦皮自從有店到店之後運費更便宜，除非超商有免運活動，但就他實際觀察，一般人想買東西還是去便利商店比較多，而蝦皮店到店一般只有2個店員，冷氣也設定的很強，因此不禁懷疑「蝦皮店員是不是便利界的爽缺」。

對此，許多網友紛紛回應，「我家這邊一天就100多箱了」、「28K吧，好像在哪看過徵人」、「薪水就打工仔基本薪資啊」、「沒看過店員在休息，不是在整理就是刷條碼」、「有人大量寄件要整理，同時又有人要取件時，他們就快抓狂了，腦袋不輪轉當機」。

還有自稱前蝦皮店到店員工說明，早上9時許就要上工開班，「然後就整理貨架，之後就是無止盡的找貨，或是處理待寄貨，下午物流來就很多貨要整理，全部上架」，員工分析，其實店到店跟超商差不多，只是變成專精理貨，「其實很輕鬆，下班取貨比較忙而已，工作單純化，但同一業務變多，蝦皮算不錯啦」，不過重複的工作內容也讓他抱怨，「厭世大概是，貨永遠盤不完吧，當找不到貨就整個卡住了，然後店員又很少，一個貨找不到就拖累後面的進度」。