美國陸軍剛剛給予通用動力陸上系統(GDLS)一份大合約，委託製作100 輛新式輕型坦克。然而有趣的是，整個計畫到合約裡，從不稱它們是「坦克」，而是一直堅稱它的的計畫名-「機動保護火力車輛」(Mobile Protected Firepower , MPF)，這蠻古怪的，但美國陸軍有他們的考量。

命令與任務(task and purpose)報導，「坦克」(tank)這個詞源於第一次世界大戰，原意是大鐵槽(大水箱或大油箱都可以叫坦克)，可能因為欺敵或是外觀的原因，英國研發單位將這種安裝機槍與火砲的鐵皮履帶車稱為坦克，之後也常被引用(或誤用)到其他裝甲車輛的稱呼。有些人會錯誤地將悍馬、M2布拉德雷(M2 Bradley)步兵戰車或M109自走砲，都一率稱為坦克時，這會使軍事專業戶感到生氣，因為很外行。但是「機動保護火力車」(MPF)，不管什麼角度來分析，真的就是輕型坦克(Light Tank)。

動力陸上系統的MPF，是一種履帶式裝甲車，有1門平射的105公釐主砲，旁有7.62公釐同軸機槍，上有1挺50口徑重機槍，這都是坦克的標準武裝。差別在於重量，與70多噸的 M1艾布蘭(Abrams)主戰坦克相比，它輕了一半，大約只有38噸。

據美國陸軍的計畫書，MPF是用來取代30年前就退役的M551謝爾登輕坦克(Sheridan)，當年的謝爾登只有17噸，MPF沒辦法那輕，但是角色很相似。

M551謝爾登輕型坦克，是美軍最後1種輕坦克，於1996年退役。(圖/美國海軍陸戰隊)

那麼，當年的謝爾登都叫輕坦克了，為何現在要改稱MPF?其實在2019年美國陸軍時聞的消息中，也有提到「輕型坦克」，但是都會放在括號或是引號中，顯然他們很不願意使用這個名字。

美國陸軍協會(Association of the United States Army)在2021年12月發表的一篇文章，終於解答了這個謎團，原來他們不希望MPF與其它坦克發生戰鬥，即使它有相似坦克的火力，仍然要避免與敵人的坦克遭遇，它們要符合任務屬性：機動保護火力。

文章作者弗格森(Ben Ferguson)與薩爾塞多(Lennard Salcedo)寫道：「不稱稱它為輕型坦克，是避免官兵們把它當成與M1主戰坦克相同的角色。它是步兵的支援與攻擊火力，當步兵遭遇堅固陣地時，它以主砲來轟毀，如同破城錘。」

全重只有18噸的史崔克火力車，同樣有105公釐主砲，具有類似輕坦克的性能，但美國陸軍認為性能不達標，將其提前退役。(圖/美國陸)

另一方面，MPF的出現，也與史崔克裝甲車(Stryker IVF)的變體：M1128機動炮車性能不達標有關。2021年5月，美國陸軍稱「史崔克砲車的主砲性能過時，砲彈過於老舊，而且自動裝填機維護成本過高。」於是美國陸軍宣布，將在 2022 年底之前，把所有M1128都封存而不再使用。