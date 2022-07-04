22歲南韓女團(G)I-DLE大陸成員宋雨琦，因擁有美豔外貌和可愛性格，深受歌迷喜愛，先前也曾參加大陸選秀《奔跑吧兄弟》，擁有超高知名度；2日，她在微博貼出近照，結果被粉絲抓包疑似走光，提醒她要多加注意，不料宋雨琦卻反過來指出「這個是偏見哦」，並自信地表示：「不一定女孩穿短裙就是走光。」

宋雨琦擁有S曲線的逆天好身材。(圖/宋雨琦 微博)

宋雨琦2日在微博曬出多張美照，只見染著橘粉色頭髮的她，套上火辣背心搭配同款牛仔短裙，衣服布料很小塊，僅能遮住部分身體肌膚，而她也在這組照片使勁地展現曲線，抬頭挺「胸」只是基本，她還深蹲跪坐在地，略微傾身過後，從領口隱約看到雪白雙峰，更在一張摸鞋照中直接走光。

宋雨琦裙下的黑色安全褲走光。(圖/宋雨琦 微博)

原來粉絲們的注意力，除了集中在宋雨琦露出的黑色安全褲上，另一張正面美照也成為焦點，可見她身穿的牛仔背心中，前方雪白弧線過於明顯，似乎是拍照時沒有注意到，引來粉絲一陣驚呼，「是不是有點走光了啊」、「不在的時候小心些，外頭饞妳身子的lsp(老色痞)可不少呢！」

宋雨琦胸前露太多也被說走光。(圖/宋雨琦 微博)

不過宋雨琦卻直接否認，「這個是偏見哦寶貝，不一定女孩子穿短裙就是走光，露一點點胸就是走光，或者有些露出就要那樣想哦」，她認為穿衣服只要因自己覺得好看滿意，「不用在意別人的眼光，我們穿好看的衣服、化好看的妝，是為了自己好看自信哦，just be yourself自己開心」。