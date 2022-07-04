網紅謝薇安（Vivian）擁有甜美臉蛋和F級魔鬼身材，被網民封為「最強奶媽」，她的身材比例性感指數爆表，美照甚至曾被直播主連千毅盜用過。日前她上節目重現先前跳繩爆紅片段，讓人移不開視線；謝薇安今(3日)又分享一張美照，橫躺在藤椅上的她絕美UU「物理性倒出」，超火辣的畫面讓網民暴動、噴鼻血。

謝薇安近日分享一組海灘辣照，畫面中她身穿一套黑色比基尼，雖然布料較多，但仍舊包不住她犯規的雄偉身材；只見她在沙灘上以「M字開腿」跪坐，搭配身後的藍天碧海美景，構成一幅幅色調完美的圖像，讓網友們紛紛陶醉地表示：「好迷人」、「夢中情人」；她也慶賀自己被暫時停用的百萬粉絲IG帳號回歸，讓粉絲們紛紛說：「太好了！」。

最強奶媽今(3日)在備援IG帳號分享一張上身比基尼美照，只見謝薇安穿著紫色大件胸衣，整個人橫躺，並將頭靠在藤椅扶手的位置，雪白UU犯規地「物理性倒出」，並寫道：「放電可以嗎？」，依然包不住的深邃事業線引網民暴動地喊：「電力十足，我暈在你懷裏」、「可以」、「好辣」、「口以口以～」、「很ok」、「我已酥麻」，8小時破萬讚，狂刷眼冒愛心。

謝薇安因為到澎湖玩，得以拍出一系列碧海藍天美照，但日前她竟罕見動怒了，原來她在澎湖被一家子5、6人拖延，導致她錯過飛機、人卡在澎湖，而延遲的一家人還嘻皮笑臉，這讓本就「超兇」的最強奶媽氣炸怒喊：「一句道歉、不好意思也都不會說？」，當時也引發一陣熱議。