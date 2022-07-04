年底縣市長選戰逐漸升溫，國民黨籍台中市長盧秀燕將拚連任，民進黨則徵召立法院副院長蔡其昌參選。根據《美麗島電子報》搶先曝光的6月台中市長選戰最新民調，盧秀燕的支持度為57.6%，大贏蔡其昌的16.0%。國民黨台北市議員徐巧芯看到不禁喊「差好多」，甚至認為蔡其昌非常危險的地方，在於他的民調呈現下降的狀態。

媒體人吳子嘉3日在《董事長開講》網路直播節目中，公布《美麗島電子報》台中市長選戰最新民調，盧秀燕的支持度為57.6%、蔡其昌16%，兩人差距40個百分點，徐巧芯看到不禁喊「差好多」。

徐巧芯認為，蔡其昌非常危險的地方在於，4月是民進黨台中市長人選討論度最高的時候，他被提名後的民調為22.8%，之後若民調慢慢往上加，至少代表他這一、兩個月的選戰打得好，但他的民調卻下降。

徐巧芯指出，蔡其昌一直批評盧秀燕是公關市長，「快打站大排長龍惹民怨」，又說盧秀燕是不稱職的媳婦，這句話有點失言，盧秀燕是市長，卻把她講成媳婦，那種沙文主義又出現了，對他的形象及格局是有損傷的。