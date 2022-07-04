國民黨中常會正式徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長後，近來遭外界攻擊在美國置產，她在臉書直斥「側翼動作好快」，自己光明正大。3日晚間柯志恩在臉書上氣炸發文，表示自被提名參選高雄市長，短短幾日就連番遭到側翼、網軍、假帳號，甚至被起底的政治打手不亂騷擾詆毀，這讓她忍無可忍，直言對方「自以為扮演『上帝』」。

柯志恩在臉書表示「網路天空不能乾淨一點嗎」，接著指出，自從她被提名參選高雄市長之後，短短幾日就連番遭到側翼、網軍、假帳號，甚至被起底的政治打手不亂騷擾詆毀，這讓柯志恩氣炸表示，「一般的無聊謾罵也就罷了，沒想到竟對我最在乎的人格及學術名譽進行汙衊，真是孰可忍，孰不可忍！」

柯志恩更提及，電視台政論節目，永遠是一個負面的訊息附上一個問號（規避法律責任），然後來做討論，當受辱的一方要做出辯駁時，就搬出「政治人物要經得起檢驗」作為冠冕堂皇的藉口。

柯志恩更質疑：「以扭曲的事情自問自答，前題設定已有偏見，又何來公平的答案？」同時痛批這樣做「並非真心要釐清真相、客觀討論，而是故意搬弄是非、誇大扭曲、誤導觀眾，以達到帶風向的目的」。

柯志恩也無奈表示，「好像你們或其他綠營政治人物從未講錯話！自以為扮演『上帝』，把藍營政治人物一字失言都可當成世間大罪進行審判，如此心態實可鄙可笑！」

柯志恩更說，最可惡的還是躲在鍵盤後的假帳號，不敢在光天化日以真名留言，為其言論負責，卻只隱藏在網路的陰暗角落，以惡毒不實的言論暗箭傷人或進行網路霸凌。

柯志恩回憶，「從過去無數次選舉的經驗，對候選人破壞形象、栽贓抹黑，不就是網軍最擅長也是最廉價的選戰模式？連副總統賴清德也曾指名『總統的網軍不要再攻擊抹黑？』」

最後柯志恩強調，自己參選的目的是希望使高雄更好，彰顯我們對一座偉大城市的治理想像，同時立下典範，打一場美好的選戰，競爭是要相互激勵，不是要毀滅對方，更不是要踐踏別人、成就自己。

她呼籲「希望那些成立假帳號發動匿名攻擊的主子可以休矣」，更嚴正指出，「若想以此卑劣手段誹我、謗我、汙衊我，必循法律途徑討一公道，絕不妥協！」