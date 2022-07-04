擔心自己做不好，因而苦惱是否要接受某項專案；擔心如果出問題，必須負責……。為了做正確的決定，人們往往會給自己施加很大的壓力。

要怎麼做，才能有自信地做決定，並且立刻實行？心理學教授馬克曼（Art Markman）在快速企業雜誌（Fast Company）提出以下三種方式：

1.「合理」並且「感覺很對」

若你希望對於自己的選擇有信心，一個好方法是，關注你對於這個選擇的感覺，以及做出選擇的原因。根據心理學的理論，人的內心有一個直覺系統（intuitive system），可以根據自己對某個「過去遭遇」的熟悉程度，對事件做出直覺反應；另外還有一個審議系統（deliberative system），可用於推理問題。

做決定時，你會從兩個系統中獲得相關訊息。有些選項是情感上「感覺」很棒；有些選項則可能有很好的支持理由，也就是理智上「認為」很好。想做出好的決定，你要找的是讓你「感覺」很棒，且你也「認為」很好的選項。

在這兩個系統之間發生衝突時，你可以花時間探索，為什麼直覺與理智會有不同的選擇。你也可以與他人談談，幫助自己理解，並解決衝突。當你了解這個決定是基於什麼原因時，就會對你的選擇較有信心。

2.做好適應的準備

記住，做決定只是整個過程中的開始，而不是結束。大多數複雜的決定，後面還有一系列的行動。因此做決定之前，也要先做好「事情可能會出錯」的心理準備。盡可能設想可能遇到的障礙，並思考應對方式。

事實上，成功並不在於做出偉大的決策，而是在於堅持做下去的韌性（resilience）。你要為你認為能夠實現的目標負責。如果必須在中途改變計劃，甚至目標，也沒關係。

3.向他人尋求幫助

很多時候你會需要他人的幫助，才能完成計畫。你必須讓他們投入，相信你的選擇會成功，並準備好採取行動。

研究發現，描述現在和未來間的差異，能創造動力，讓人想要採取行動。

你可以先告訴他們，你想要達成的目標，和現狀有什麼差異。接著再告訴他們，這個目標的吸引力在哪裡，我們想要實現目標需要採取什麼步驟，以增加人們與你合作的意願。

當你知道自己有其他後援，就會對自己的決定更為放心，並且進一步提高這個決定的成功率。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘431期》)