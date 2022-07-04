身為公司領導人，有一種員工，要跟他們說再見並不容易。

這類員工是幫助公司走過初創時期的關鍵成員。你跟他們有著革命情感，他們已經在公司很久了，是公司的傳奇人物，但是現在公司要走向專業化，或是進行轉型，他們已經不見得適合公司了。

企管顧問威金（Kurt Wilkin）指出，開除員工從來就不容易，但為了公司下一階段的成長，領導人必須決定，某些員工是否是公司未來的正確人選。

他於執行長雜誌（Chief Executive）建議，中小企業主在面對這個情況時，可以問自己以下四個問題，誠實面對是否該向這位員工說再見。

Q1如果這位員工是今天才來面試他目前的職務，我還會僱用他嗎？

威金指出，這是最重要的一個問題。他提醒，如果答案是否定的，並不代表一定要開除員工，只是員工不是公司下一階段成長所需要的人選。

Q2這位員工是否擁有幫助公司，走入下一階段成長所需的技能、經驗，以及工具？

這位員工可能有熱情與技能，但是他具備公司走入下一階段的必要經驗嗎？如果沒有，公司可以考慮幫他配對一位有經驗的高階主管教練或顧問。

Q3如果我的工作團隊全都由這位員工組成，團隊會有多強？

這是一個假設性的問題，協助你了解自己的直覺，喚起情緒的反應。想到這個團隊時，你所浮現的感覺，很大程度顯示出你對這位員工的感覺。

Q4如果這位員工明天辭職，我會有什麼感覺？

如果看到這個問題會讓你坐立不安，開始思考防止他辭職的方法，那答案就很清楚了。值得留意的是，一時的痛跟長期的痛不能混為一談，你必須分清楚兩者。

威金總結，開除一個人並不是開心的事，但它是領導人絕對不能閃躲的責任。

領導人必須跟這個問題直球對決，若什麼都不做，拖久了反而會傷害公司。過程中，不要擔心受傷的感覺或者尷尬的對話，只要記得：你是在讓公司變得更好。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘431期》)