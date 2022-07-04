拿蘋果手機，戴蘋果手錶，上班用蘋果筆電，下班滑蘋果平板……，蘋果公司（Apple）的產品已深入人們的生活，而再過幾年，路上也許就能看到有人開著「蘋果車」，從你身旁呼嘯而過。

六月初，蘋果公司在開發者大會（WWDC）發布了新一代的CarPlay車用系統，預計二○二三年將開始應用在合作的車廠，所推出的車款上。消息一出，被許多媒體視為是蘋果進軍自駕車領域的前哨站，引發眾多討論。

與舊版相同，新一代的CarPlay也需要透過iPhone才能連結車輛，但是比起只提供播放音樂等娛樂功能的舊版本，新版本能夠讓駕駛控制特定的車內設備，並且查看更多關於車輛的訊息，例如引擎溫度、油箱油位等等。

路透社（Reuter）報導指出，這對於蘋果而言是重要的一步，若iPhone可以與汽車的即時駕車系統連動，便彰顯了未來蘋果有能力提供自動駕駛的相關功能。未來蘋果也能將相關的軟體，提供給其他車廠使用，成為公司新的收益來源。

目前蘋果並沒有發布關於進軍自駕車的更進一步消息，然而，市場上普遍認為，蘋果會在二○二四年底，至二○二五年推出自有品牌的車輛。

另外，蘋果也宣布，在二○二三年，奧迪（Audi）、福特（Ford）、本田（Honda）、保時捷（Porche）等汽車品牌，都將支援新Carplay系統。

值得注意的是，科技業與汽車產業的合作，其實已成為一股趨勢。除了蘋果以外，谷歌（Google）也已開始與通用汽車（ＧＭ）、富豪汽車（Volvo）等車廠合作，推出下一代的汽車軟體系統；亞馬遜（Amazon）也正在與車廠合作，將語音助理Alexa整合到車用系統當中。

到了新的領域，粉絲會不會基於對於品牌的喜愛，繼續買單，也將是未來眾人關注的重點。蘋果是否能像過去在手機領域掀起旋風一樣，為汽車產業帶來新氣象，仍有待時間的驗證。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘431期》)