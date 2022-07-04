每年農曆正月初一，我的建中同學們一大早聚在一起拜年，互道健康平安之外，總會提及某家的適婚子女，有對象了嗎？婚配否？近幾年得到的答案，都是否定的！如果有「成公」人士─成為祖父、升格為阿公，大家莫不額手稱慶，眼神充滿了羨慕！雖然，只是一個小小的同學會，卻也充分反映了現代的社會狀況。

2021 年結婚對數僅 114,606 對，創下歷年新低，出生人口也是新低，甚至是全世界最低，人口減少影響消費，削弱經濟成長，甚至影響國力，這些現象值得你我審慎思量，因為人口危機真的已經迫在眉睫了！

台灣生育率，竟然全球最低

40 年前台灣每年嬰兒出生數達 40 萬人，2021 年台灣出生人口只有 15 萬 3 千多人，少子化造成的社會影響已漸漸浮現，導致工廠找不到工人，農田乏人耕種，有些地方大學已經關門解散或併校了，這個問題台灣過去就常常關注討論，然而當 2020 年美國 CIA 公布世界各國的生育率時，台灣竟然是全球最低，不但少子化非常嚴重，而且是世界之最。

2020 年人口數，生不如死

內政部公佈 2021 年全年出生人數統計出爐，寫下了兩項新低紀錄，全年出生人數 15.38 萬人是歷年新低，2021 年 1 月僅不到 1 萬名新生兒，是歷年單月新低。2021 年全年死亡人數則為 18 萬 3,732 人，死亡人數足足比出生多出近 3 萬人，自然增加率為負成長千分之 1.27。自 2020 年人口自然成長「死亡交叉」後，已連續兩年「生不如死」。

2021 出生 15.3 萬人，創歷年新低且持續下滑中

台灣戰後嬰兒潮世代，生育數年平均都達到 40 萬人，尤其是 1976 年的龍年有高達 42 萬 5 千名新生兒報到，到 1994 年出生的嬰兒數剩 32 萬人，到 2021 年出生 15.3 萬人，才一年就又少了一萬人。主計處的報告指出，若延續這個趨勢，預估 2037 年出生人口將跌破 10 萬人，雪崩式的下滑趨勢，數字令人觸目驚心！

適婚者，不婚人口高達四成

女性教育程度提高，求學年限不斷延長，人生職涯規畫發展影響到結婚年齡往後拖延，也影響了女性生第一胎的生育年齡由 10 年前的 29 歲增加到去年的 31 歲；不婚人口也創下史上最高，據行政院主計總處統計，2020 年全台 25 歲至 44 歲適婚年齡者的未婚率高達 43.2%，這些都對我們日漸下滑的生育率更加不利。

不婚、不育，寧願養寵物

造成少子化，成因複雜，晚婚及低結婚率，生育年齡延後，育兒成本增加，社會經濟各種因素，交織成複雜的少子化現象、並非一朝一夕可以解決。

但是，其中晚婚造成的不孕或不易懷孕，只要是想生皆可以藉由生殖醫學解決，已婚不孕者、男女雙方都需要接受檢查，千萬不要以為生不出來是女性的問題，我的門診中有許多個案，是男性的生殖系統出錯了，在下幾章將會探討男女不孕的原因及解決方式，男性的不孕大部分都可藉由醫學技術解決，女性則比較複雜！

女性的不孕、病理因素也都可以經由醫療獲得解決，但是生育關鍵的卵巢—卵子的倉庫，跟年齡有極大關係，這方面可說是女性生育的天敵，卵子庫存量沒有了，可不像財物再賺就有，沒有卵子庫存，就無法製造自己的小孩！

想要懷孕其實沒有想像中的困難，全家一起面對，尋找專業生殖醫師，避免不孕，必須要有正確的生育認知，正確的生育認知就從關心卵巢開始吧！

(本文摘自《輕鬆自在 凍齡懷孕》/時報出版)

【內容簡介】好想生個寶寶，但是……有很多困惑、煩惱、擔憂嗎？讓生殖醫學專家來為您解答！

當晚婚晚育逐漸成為常態，有些人還不願被生育綁住，而有些人卻深受不孕所苦。

了解當前最先進的生殖科技，讓「生育」不再令人是難以啟齒的傷痛。

有機會「凍結時間」、「逆天而行」，為不孕、或現在還「不想孕」的族群，超前備下充足的保障！

正常的夫妻在沒有避孕的情況下有接近九成會在一年內懷孕，超過一年的努力不能順利懷孕，就需要評估不易懷孕的原因。

對於不孕症治療，人們常常想到的是試管嬰兒，然而試管嬰兒在操作過程較為複雜，時間與金錢上的花費也較高，因此讓許多不孕症夫妻望之卻步。事實上，隨著生殖科技的進步，人工受孕、凍卵／凍精，都是值得嘗試的方式。生殖醫學專家徐明義教授透過本書親自解答：

為什麼不孕？

為什麼要考慮凍卵？

凍卵怎麼做？

卵巢為什麼重要？

AMH是什麼？

台灣人工生殖技術傲視全球？

【作者簡介】徐明義教授

AMH之父／生殖醫學專家

【現任】

華育婦產科暨生殖中心院長

【曾任】

台北醫學大學醫學院醫學系婦產學科專任教授

營養肥胖研究所專任指導教授

在臨床上

台北醫學大學萬芳醫學中心婦產部部主任

試管嬰兒中心主持人

在教學上

萬芳醫院教學部主任-負責全院的教學

獲選 101 年度師鐸獎

在學術研究上是婦女多囊卵巢的權威

發表諸多有關多囊卵巢學術論文，刊登於國際醫學期刊

也屢獲邀國際會議專題演講