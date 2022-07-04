卵巢是女性最重要卻最常被忽略的器官，它有兩個主要的功能，一個是分泌女性荷爾蒙控制女性生理週期，另外一個則是儲存卵子維持生育能力。這麼重要的器官，絕大多數的女性卻對自己的卵巢一無所知，殊不知卵巢不但主宰女性一輩子的生理，如器官發育、初經、青春期、生育、更年期、到停經；也控制每個月的月經，甚至影響女性的情緒及生活作息。

早期，醫師並無法評估卵巢的狀態與功能，只有在停經時，我們才能檢查出卵巢已經停止工作了。近些年來，醫學界發現一個早期胚胎分化成男生及女生的荷爾蒙，可以用來評估卵巢的功能，這個荷爾蒙稱為抗穆勒氏管荷爾蒙（AntiMullerian Hormone；AMH）。

妳可能知道銀行存款，卻不知道卵子的庫存量

卵巢是儲存卵子的倉庫，如何得知妳還有多少庫存呢？近年的研究顯示抽血檢測 AMH 是檢查卵子儲存量最好的指標，有了 AMH 的指標，我們可以了解每個女性的卵子庫存量，而卵子庫存量就是這位女性的生育指標。不需避開生理期，任何時候抽血檢測，就可以知道妳的 AMH 值，並了解妳的卵子庫存量。

透過檢測 AMH，了解卵巢的個別差異

事實上，卵巢的卵子儲備量是有個別差異，至少百分之 1-2 % 的女生會在 40 歲以前停經，臨床上稱為早期卵巢衰竭，我們目前的資料也顯示大約 10-20 % 的三十多歲女性卵巢內卵子的儲備量已經低於一般 45 歲女性的儲備量，也就是說許多育齡女性卵巢功能其實已經是在衰竭邊緣，如果不早日檢查，採取措施，等到想要生育時就會發生無法補救的狀況。

生育力認知

這半世紀來生育年齡由十多歲到二十多歲，近年由三十多歲到最近四十歲，其實人類的生理條件沒有改變，只是相對年齡的觀念改變而已。生育認知最簡單的方法就是讓女性了解自己目前與未來的生育能力，女性應該了解自己的卵巢功能及卵子儲備量，此項重要的健康指標，時時關注。

我們了解年齡是卵子老化無法抵禦的天敵，要對抗這天敵，最簡單的方式就是廣泛應用 AMH 檢查，讓女性能了解並掌握自己的生育能力。其次要了解生育保存的可能性，目前醫學界並沒有延遲或逆轉卵巢及卵子老化的方法，但是冷凍保存卻是近年來生殖醫學最大的成就，也就是說，女性生育能力可以藉由冷凍卵子的技術加以保存，而這項技術讓女性的生育能力可以與生育年齡脫鉤。

卵子凍齡，但不能回春

卵巢的檢測是近十年來才成熟的檢驗工具之外，卵子的冷凍也是這十多年來才發展成熟、可以臨床應用的技術，冷凍卵子在醫學上已經努力很久，由於成熟卵子是非常脆弱的細胞，很容易在傳統冷凍過程中受傷，醫學界研發出玻璃化快速冷凍的技術，大大提高了卵子冷凍保存在不孕療程中的成功率，依目前發表的研究資料顯示，卵子冷凍在可靠性及安全性都沒有問題，這項技術彌補了我們在生殖醫學中最無法突破的盲點，就是卵子老化的生殖障礙，以目前的醫學技術而言，我們沒有能力讓老化的卵子變年輕，但是我們可以冷凍保鮮，也就是說，生殖醫學目前無法讓卵子「回春」，但是可以「凍齡」。

(本文摘自《輕鬆自在 凍齡懷孕》/時報出版)

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正常的夫妻在沒有避孕的情況下有接近九成會在一年內懷孕，超過一年的努力不能順利懷孕，就需要評估不易懷孕的原因。

對於不孕症治療，人們常常想到的是試管嬰兒，然而試管嬰兒在操作過程較為複雜，時間與金錢上的花費也較高，因此讓許多不孕症夫妻望之卻步。事實上，隨著生殖科技的進步，人工受孕、凍卵／凍精，都是值得嘗試的方式。生殖醫學專家徐明義教授透過本書親自解答：

為什麼不孕？

為什麼要考慮凍卵？

凍卵怎麼做？

卵巢為什麼重要？

AMH是什麼？

台灣人工生殖技術傲視全球？

【作者簡介】徐明義教授

AMH之父／生殖醫學專家

【現任】

華育婦產科暨生殖中心院長

【曾任】

台北醫學大學醫學院醫學系婦產學科專任教授

營養肥胖研究所專任指導教授

在臨床上

台北醫學大學萬芳醫學中心婦產部部主任

試管嬰兒中心主持人

在教學上

萬芳醫院教學部主任-負責全院的教學

獲選 101 年度師鐸獎

在學術研究上是婦女多囊卵巢的權威

發表諸多有關多囊卵巢學術論文，刊登於國際醫學期刊

也屢獲邀國際會議專題演講