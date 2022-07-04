二○二二年已度過一半，上半年因著俄烏戰爭、疫情等因素衝擊，導致全球供應鏈再次受阻、能源與原物料價格飆漲，又再進一步推升物價上漲，而高漲的通膨也使聯準會（Fed）由鴿轉鷹，加速升息、收資金腳步，一環接一環猶如骨牌效應，使全球金融市場劇烈震盪並持續下探，甚至五月消費者物價指數（ＣＰＩ）不降反增、創下四○年新高，以及零售和半導體等企業相繼發布保守財測、消費者信心降至歷史新低等，都再讓近期的金融市場壟罩在一股低氣壓之中。

不過在全球股債市顯著修正下，悲觀的投資氛圍並未澆熄市場對ＥＴＦ的投資熱度，根據英國研究機構ETFGI統計資料顯示，五月資金投入ＥＴＦ強勁，淨流入達八○二．八億美元，累計至五月底淨流入達四一七八．七億美元，為歷史第二高，僅次於去年同期的五七二三．六億美元；且到五月為止，全球ＥＴＦ市場已呈現連續三六個月維持淨流入態勢。儘管今年股債市下跌，使ETF/ETP總資產規模相較二一年底的十．二七兆美元減少七．九％，但仍有高達九．四六兆美元水準。

ＥＴＦ熱度未被澆熄

事實上，過去三十年來，ＥＴＦ的發展與成長從未停下腳步，尤其○八年的金融海嘯以後，全球ＥＴＦ市場規模逐年成長，國際上許多資產管理公司也持續推出創新性的ＥＴＦ，從股票型ＥＴＦ，漸漸發展出債券、房地產、原物料、黃金及匯率等各種資產類別，且近幾年槓桿與放空型的ＥＴＦ也一定程度受到全球投資人的青睞，主題型的ＥＴＦ熱度同樣直線上升，熱門題材包括高股息、電動車、５Ｇ、資訊安全、ＡＩ及機器人等皆相繼有ＥＴＦ上市，使投資人有更豐富的選擇。

當前ＥＴＦ市場仍以股票型的ＥＴＦ總市值較大，其次則為固定收益型ＥＴＦ，而商品型與其他類別的ＥＴＦ也在持續成長之中；不斷壯大的ＥＴＦ市場從檔數也可窺見一二，截算至五月底，全球ETF/ETP檔數已突破一萬大關，達一○三六○檔，十年來年複合成長率高達二一％。

全球資金為何趨之若鶩進入ＥＴＦ市場？或許可從幾個方面來看。其中一大特色就在於成本低廉，由於ＥＴＦ的管理策略是追蹤指數報酬，也就是追蹤一個特定指數，因為不由專業經理人主動選股，如此一來就可以省下一筆研究分析的費用，且相較主動式基金，ＥＴＦ並不會頻繁交易，交易成本也就自然降低。

另外，可有效的分散風險以及投資組合透明度高更是ＥＴＦ人氣高漲的關鍵原因，由於不一定人人都有時間研究股票，為避免選股失誤，此時透過ＥＴＦ即可達到投資一籃子股票的特性，以元大台灣50為例，其是追蹤台股上市市值前五○大的個股，較不受個別公司影響績效，可有效降低單一公司帶來的風險，也可降低投資組合的波動性。且ＥＴＦ持股相當透明，投資人可隨時上發行公司的網站觀看持股內容。

低波動、低風險的產品特性和多樣性的選擇，使全球投資人紛紛將ＥＴＦ納入自己的中長期投資範圍中，這也是在這波股市下跌之際，ＥＴＦ仍吸引不少資金進駐的原因，甚至，ＥＴＦ的投資訴求是大跌大買，也讓全球股市即便有短線的波動，逢低的買盤也往往源源不絕。

低波動、低風險 人氣高漲

而ＥＴＦ的發展熱潮在台灣市場也相當明顯，除了由原來的寡占演變為當前的各投信百家爭鳴外，成交量、成交值、資金規模、受益人數等數據皆顯著提升，甚至在今年全球政經局勢動盪之際，國內ＥＴＦ一枝獨秀，前五月累積規模大增一六三七．九億元，為歷年同期最多，推升整體規模達六五六二．七億元的歷史新高，尤其國民ＥＴＦ的0050及元大高股息兩檔規模於六月分別達陣二五○○億、一二七○億的歷史新高里程碑，種種都突顯市場震盪下，投資人對ＥＴＦ的信心不減。

另一方面，市場對於ＥＴＦ的熱愛，亦可體現在市值上，若將ＥＴＦ視為一家公司，0056市值超過一千億，達一二三五億，儼然是一個可成的規模，而0050市值更高達二三九八億元，超過一個大立光；受惠銀彈推升，除0050、0056外，今年更有不少ＥＴＦ市值突破新高，如富邦台50、國泰永續高股息、國泰台灣5G+、中信關鍵半導體、富邦台灣半導體等都是資金關注的標的。

當然，除了逢低買進看好的ＥＴＦ外，不可忽視的還有反向ＥＴＦ，其甚至可說是這波空頭走勢下的最大勝利者，像是做空方舟基金的「Tuttle Capital Short Innovation ETF」（原名為Short ARKK ETF），在去年十一月於那斯達克上市，今年至今已大漲超過五成。此外，也有人打鐵趁熱，ProShares就趁幣圈寒風凜冽之際，順勢推出「ProShares Short Bitcoin Strategy」，為美國首檔做空比特幣的期貨ＥＴＦ。

而國內包括台灣元大50反１、元大S&P 500反１、國泰臺灣加權反１、國泰美國道瓊反１、富邦臺灣加權反１、富邦NASDAQ反１等ＥＴＦ亦同樣是資金追逐的標的。

雖然長期來看，整體ＥＴＦ市場將可望在未來持續吸引資金投入、維持成長趨勢不變，不過仍須留意的是，根據彭博資訊指出，近一周整體股票型ＥＴＦ資金反而轉為淨流出，流出金額達一三八．二一億美元，其中，流出美國規模有一八五．七五億美元最多；反觀，資金明顯轉往仍在寬鬆環境的日本股票，以及區域型的亞太型、全球型股票中，其餘地區包括歐洲、新興市場、中國等地區則皆呈現流出現象。

前三大淨流入的產業

富蘭克林證券投顧表示，通膨預期降溫雖然帶動全球股市上周上演報復性反彈，然而資金流向正反應投資人不安的情緒。因二十三日聯準會主席鮑威爾赴國會作證時就再次重申會遏制通膨，更承認升息有可能導致經濟衰退、成功軟著陸「非常具挑戰性」，因此隨著央行緊縮政策對經濟活動的影響顯現，市場對於經濟衰退的擔憂可能凌駕於通膨擔憂之上，故趁著股市反彈之際，市場資金明顯撤出股票市場。

從產業ＥＴＦ的資金流向來看，更能顯示投資人對經濟前景的擔憂，其中，產品需求可能受景氣走緩而被壓抑的能源、原料物、不動產為近一周來前三大淨流出的產業。事實上，能源股從年初以來一直有強勢的被動買盤，然而受聯準會加大升息力道、點燃衰退恐懼，導致油價大跌，標普五○○能源股的強勁漲勢也因此中斷，甚至陷入四○年來最慘烈的跌勢之一，股價幾乎回落至烏克蘭戰爭爆發之初，也連帶類股ＥＴＦ從淨流入第一轉為淨流出第一。

反觀，核心消費、醫療保健與通訊則為前三大淨流入產業。像是Health Care Select Sector SPDR Fund（SPDR健康照護類股ETF; XLV.US）已連續數月都在資金淨流入前二○名之列，今年以來就已吸引六二．○六億美元資金投入，可見今年來市場熱錢持續朝向防禦性板塊移動。

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