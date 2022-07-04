英國《旁觀者週刊》（The Spectator）2日刊出美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）的專訪，季辛吉在專訪中表示俄羅斯與烏克蘭的戰爭可能會以3種結果收場。

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇上建議烏克蘭割讓領土給俄羅斯。

高齡99歲的美國前國務卿季辛吉接受《旁觀者週刊》專訪時，被問到俄烏戰爭將如何結束、全世界將如何找到新的平衡，他回答俄烏戰爭可能會以3種方式結束。

‘There are three possible outcomes to this war’: Henry Kissinger interviewhttps://t.co/D22DLneVYe — The Spectator (@spectator) July 2, 2022

第一是俄羅斯就此停手，在現在的位置打住，這代表俄軍佔領20%烏克蘭領土及工業、農業為主的多數烏東頓巴斯（Donbas）地區，以及南部黑海沿岸的狹長地帶。

他說如果俄羅斯在此打住，儘管戰爭初期面臨挫敗，仍可視為俄軍的勝利，而北大西洋公約組織（NATO）的角色將不會如同先前那樣具有決定性。

第二個可能結果是，烏克蘭試圖將俄軍趕出包括克里米亞半島在內等開戰以前佔領的土地，他認為如果戰爭持續下去，將會面臨與俄羅斯本身開戰的問題。

第三個可能結果是，如果烏克蘭及西方能避免俄羅斯達成任何軍事征服，以及戰爭回到初始位置，那麼目前的侵略行動將會是失敗的，烏克蘭將會按照戰爭開始時的狀態重建，也就是回到2014年後的狀態。

季辛吉說屆時烏克蘭將會是重新武裝、與北約密切接觸的狀態，其餘問題將留待談判解決，他預期這種狀態將維持一段時間。

第三種結果也是季辛吉日前在達沃斯（Davos）世界經濟論壇上所描繪的藍圖，當時他建議烏克蘭割讓領土，與俄羅斯達成和平協議。他在專訪中稱，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已接受了這個基本框架。

當被問到這3種結果都沒有懲罰普丁的侵略行動時，季辛吉回應「恰恰相反」，他特別指出第3種結果對西方盟友來說將是重大成就，北約將因為瑞典與芬蘭的加入而更強大，為防衛波羅的海國家創造了可能性。

烏克蘭將會有與北約有關的歐洲最大常規地面部隊，俄羅斯將會被證明，部隊跨越邊界進入歐洲將會受到北約的常規行動阻撓。