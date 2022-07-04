星座專家唐綺陽分析7/4~7/10星座運勢，火星移位到金牛，周二(7/5)前火能量高漲，避免衝動和挑釁行為，小心急躁帶來的身體問題，像是肩頸痠痛或很容易扭到、傷到，落枕的機會也滿大的；除此之外，花錢慾望增加，整體經濟動盪，人們開始關心理財的重要性，至於金牛座則有爆紅的機會。

另一個重要星象，周二時水星進入巨蟹，將與土星產生合相，大眾開始關注心理學及人性黑暗面，對情緒敏感、黑暗面感到興趣，鬼故事、社會案件可能因此吸引大眾注意，同時也會更加想要檢視看不見的、檯面下的問題。

重要星象：火星進金牛、水星進巨蟹

【工作注意：金牛、雙子、獅子、雙魚】

金牛：職場遇勁敵，奮起迎戰

雙子：事務繁忙易加班，注意睡眠品質

獅子：招募到好員工，細心調整工作細節

雙魚：埋首於自身事務，多關照周遭需求

【桃花注意：牡羊、巨蟹、天秤、射手】

牡羊：用智慧面對輕浮的對象

巨蟹：認真工作模樣散發魅力

天秤：陷入情感混亂，找人聊聊沉澱心情

射手：對感情狀態不滿，先釐清自我想法

【財運注意：摩羯、水瓶】

摩羯：遇理財問題可請教年輕貴人

水瓶：支出增多，開始接觸銀行相關事務

【健康注意：處女、天蠍】

處女：好壞取決於調理身體的積極度

天蠍：胡思亂想導致睡眠問題