星座專家唐綺陽分析7/4~7/10星座運勢，火星移位到金牛，周二(7/5)前火能量高漲，避免衝動和挑釁行為，小心急躁帶來的身體問題，像是肩頸痠痛或很容易扭到、傷到，落枕的機會也滿大的；除此之外，花錢慾望增加，整體經濟動盪，人們開始關心理財的重要性，至於金牛座則有爆紅的機會。
另一個重要星象，周二時水星進入巨蟹，將與土星產生合相，大眾開始關注心理學及人性黑暗面，對情緒敏感、黑暗面感到興趣，鬼故事、社會案件可能因此吸引大眾注意，同時也會更加想要檢視看不見的、檯面下的問題。
重要星象：火星進金牛、水星進巨蟹
【工作注意：金牛、雙子、獅子、雙魚】
金牛：職場遇勁敵，奮起迎戰
雙子：事務繁忙易加班，注意睡眠品質
獅子：招募到好員工，細心調整工作細節
雙魚：埋首於自身事務，多關照周遭需求
【桃花注意：牡羊、巨蟹、天秤、射手】
牡羊：用智慧面對輕浮的對象
巨蟹：認真工作模樣散發魅力
天秤：陷入情感混亂，找人聊聊沉澱心情
射手：對感情狀態不滿，先釐清自我想法
【財運注意：摩羯、水瓶】
摩羯：遇理財問題可請教年輕貴人
水瓶：支出增多，開始接觸銀行相關事務
【健康注意：處女、天蠍】
處女：好壞取決於調理身體的積極度
天蠍：胡思亂想導致睡眠問題
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