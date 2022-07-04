俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭後，西方國家祭出史上最嚴厲的制裁措施，但經歷了100多天之後，只讓俄羅斯經濟受了點「皮肉傷」，反倒是制裁回馬槍引發歐美國家陷入通膨危機。大陸專家表示，多年來，在普丁領導之下，俄羅斯固定資產投資比重僅維持50%-60%左右，對資本市場和銀行體系融資的依賴不高，所以面對西方制裁，對實體經濟傷害不大，如今這股制裁「回力鏢」已經開始傷害到美國和歐洲，導致通貨膨脹加劇。

美國5月消費者物價指數（CPI）年增8.6％，創40年來最大漲幅。觀察者網報導，面對40年來最嚴重的通膨，美國總統拜登屢屢「甩鍋」普丁，將物價上漲怪罪於俄羅斯出兵烏克蘭，甚至創造「普丁通膨」新詞。

普丁日前在聖彼得堡國際經濟論壇上直言，俄羅斯特別軍事行動成為西方將所有問題歸咎於俄羅斯的「救生圈」，但這「鍋」俄羅斯不背。他更指出，西方所謂「普丁通膨」的說法，是講給不識字的人聽的；對於任何稍微有讀寫能力的人來說，這就是無稽之談。

普丁提到，西方對俄國發動的經濟閃電戰並未成功，且制裁這把雙面刃對歐美的傷害甚至更多。

對此，大陸社會科學院俄羅斯經濟研究室主任徐坡嶺認為，西方制裁只是讓俄羅斯的經濟受了點「皮肉傷」，沒有傷害到俄羅斯的根本，這與俄羅斯之前所做的準備和其經濟運作有關。

他引述普丁的說法，指在過去8年，俄羅斯在經濟進行堡壘化建設，包括財政、金融、產業進口替代等。基本上每個產業都有龍頭企業，且龍頭企業的規模都很大，一個大的集團公司下面有上萬家子公司。所以，西方制裁根本不足以把俄羅斯整個生產體系摧毀，只能算是遇到一個臨時困難。

徐坡嶺分析，多年來，俄羅斯固定資產投資比重僅維持50%-60%左右，對資本市場和銀行體系融資的依賴不高。所以，西方針對俄羅斯金融制裁對實體經濟傷害不大，俄羅斯在金融上穩住之後，經濟很快就穩住了。

徐坡嶺提到，制裁的「回力鏢」已經開始傷害到歐美國家，歐洲部分國通膨率超過20%，美國也陷入類似困境，高通膨導致股市連續下跌，這是制裁給自己帶來的傷害。

反觀，4月俄國年化通膨率達到17.8%，為2002年1月以來最高，現在降到16.7%。在5月底時，普丁曾表示，到今年底，俄羅斯的通貨膨脹率預計不超過15%。