九合一大選就在年底，六都市長一戰備受關注，但目前民進黨究竟要提名誰參選台北市長仍未確定，連先前呼聲最高的衛福部長陳時中，近日也傳出「萌生退意」之說。前扁辦主任陳淞山則分析，陳時中卸下指揮官參選台北市長的布局幾乎已接近定案，近來積極爭取提名的前交通部長林佳龍恐怕無力回天；但他也點出，地方大選後就是「後蔡英文時代」的政治轉型交替，到時「英系」恐怕會逐漸衰敗，這也是「林佳龍的華麗轉身契機」。

根據《美麗島電子報》的報導指出，陳淞山認為，林佳龍的努力拚搏爭取民進黨台北市長提名，既展現參選台北市長的旺盛企圖心，也以「君子之爭」之姿陸續推出「首都願景的12門課」參選藍圖及政策，除讓外界見其「政治領袖能力」，甚至會對他未來可能更上層樓的政治格局抱有期待，因此，陳淞山直言林佳龍的「下個戰場」將更具有華麗轉身的可看性。

陳淞山也分析，在地方大選後的民進黨發展態勢，就是「後蔡英文時代」的政治轉型交替，若是地方選舉成績不錯，蔡英文總統的領導控制力道將更為強勢，到時民進黨內部恐怕也會分成兩派捉對廝殺，局面將更加地慘烈；若是選舉結果不盡人意，北北桃都被在野黨拿走了，那蔡英文總統就勢必辭去黨主席職位，而正式進入「跛腳的時代」，民進黨內就可能會很自然的產生「西瓜效應」，各大派系與政治戰將必然會紛紛往賴清德方向靠攏，變成賴清德時代提早到來。

陳淞山更說，在這樣的情況之下，林佳龍與正國會系統在民進黨內的政治角色與分量也自然上升，將扮演黨內「關鍵少數」的政治力量，會更有舉足輕重的影響力，而所謂的「英系」恐怕就只能逐漸衰敗或瓦解。但陳淞山也說，政治局勢瞬息萬變，林佳龍在爭取台北市長參選提名的過程，展現了「政治韌性」與「君子風度」，縱使最後可能無緣對戰，但絕對是未來難以忽視的政治領袖，他認為「未來林佳龍可能華麗轉身的政治契機，還是相當光明的」。