童星出身的美國女星琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)，曾因吸毒和酒駕，惹來負面新聞纏身，甚至被封為「麻煩女星」，近來她改掉壞習慣，逐漸重返演藝圈，和圈外男友感情也有了圓滿結果；在36歲生日前1天，琳賽蘿涵在IG分享和男友的合照，宣布人妻新身分，還以「丈夫」詞彙來稱呼對方，受到大批的祝福。

琳賽蘿涵2日在IG發文：「我是這個世界上最幸運的女人，你找到我且知道我想要去找出快樂和恩典，現在你成為我的丈夫、我的生命還有我的全部，我感到好震撼，每個女人應該每天都有這種感覺。」據了解，琳賽蘿涵和未婚夫愛得低調、甜蜜，相戀2年期間一直隱藏戀愛消息，直到去年11月才宣布訂婚。

根據了解，這名未婚夫名叫作貝德夏馬斯，是瑞士信貸集團杜拜分部的助理副總裁，爸爸來自科威科，媽媽則是黎巴嫩人，目前他定居杜拜，琳賽蘿涵也曾為他在杜拜生活，共渡二人的戀愛時光；值得一提的是，男方待琳賽蘿涵極好，且經濟能力優渥，先前二人訂婚時，琳賽蘿涵手上所戴的6克拉鑽戒，價值高達25萬美金，可見她即將嫁的未婚夫財力十分驚人。

事實上，琳賽蘿涵3歲就出道，11歲就出演大螢幕《天生一對》分飾兩角爆紅，接著幾部《辣媽辣妹》、《辣妹過招》、《瘋狂金龜車》等讓她嘗到走紅滋味，不過似乎因為演藝進展太過順利，養出諸多不良嗜好，常因喝酒、酒駕、吸毒等上新聞，還曾在夜店打人而被捕，如今終於回歸到正常生活。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障