國民黨高雄市長參選人柯志恩甫獲徵召不到1周，就遭受網軍及側翼不斷攻擊。她3日深夜在臉書寫下近千字文向網軍開戰，不滿網路霸凌她，卻用「政治人物要經得起檢驗」當藉口，強調誹謗她、汙衊她，必循法律討公道，絕不妥協！

柯志恩以「網路天空不能乾淨一點嗎？」為題發文，她提及，自被提名參選高雄市長，短短幾日就連番遭到側翼、網軍、假帳號，甚至被起底的政治打手不亂騷擾詆毀，一般的無聊謾罵也就罷了，沒想到竟對她最在乎的人格及學術名譽進行汙衊，真是孰可忍，孰不可忍！

「你們嘴巴形容的是你們真實接觸過的我嗎？」柯志恩不解說，電視台政論節目，永遠是一個負面的訊息附上一個問號（規避法律責任），然後來做討論，過去都認識的電視名嘴，根據設定的前題來談柯志恩這個人。

她更不滿認為，當受辱的一方要做出辯駁時，就搬出「政治人物要經得起檢驗」作為冠冕堂皇的藉口，你們以扭曲的事情自問自答，前題設定已有偏見，又何來公平的答案？

她舉例說，一字口誤就被放大到似乎犯了什麼過錯，好像你們或其他綠營政治人物從未講錯話！自以為扮演「上帝」，把藍營政治人物一字失言都可當成世間大罪進行審判，如此心態實可鄙可笑！難道就你們幾位就這麼完美無瑕？！

她直斥，最可惡的還是躲在鍵盤後的假帳號，只隱藏在網路的陰暗角落，以惡毒不實的言論暗箭傷人或進行網路霸凌。過去無數次選舉的經驗，對候選人破壞形象、栽贓抹黑，不就是網軍最擅長也是最廉價的選戰模式？連副總統賴清德也曾指名「總統的網軍不要再攻擊抹黑」？

她坦言，自己不是沒有思考過，一個選舉成精的政黨，除了經常黨內廝殺刀刀見骨，甚至對其黨內要角同志都毫不留情，這個政黨對任何想要挑戰高雄市的競爭對手，又怎會客氣手軟？

更何況，這幾年來藉由掌握龐大的行政資源，對在野黨無情的政治追殺，更對異議者施以恫嚇、法辦、查水錶等手段，最近NCC又以25億元成立專責機構，想將包括臉書、YouTube等網路平台一一納管，一葉知秋，執政黨對權力的競逐有多麼激烈，又多麼擔心因對手的挑戰而讓他們有失去權力的恐懼？

柯志恩重申，自己參選目的是希望使高雄更好，彰顯對一座偉大城市的治理想像，同時立下典範，打一場美好的選戰，競爭是要相互激勵，不是要毀滅對方，更不是要踐踏別人、成就自己。

她疾呼，那些成立假帳號發動匿名攻擊的主子可以休矣！難道台灣是幽靈治國嗎？你們治理下的網路天空不能乾淨一點嗎？她非常厭惡網路霸凌的闇黑手段，「君子之爭，我陪！若想以此卑劣手段誹我、謗我、汙衊我，必循法律途徑討一公道，絕不妥協」！