台灣再次躲過雙颱夾擊，今起至周四，重返「午前炎熱、午後大雨」天氣型態，劇烈天氣一路到「小暑」（7日）。預估周五起高壓增強，天氣恢復穩定，午後對流侷限在山區。

7日是24節氣中的「小暑」，俗諺「小暑過，一日熱三分」，也就是這天之後的天氣，會一天比一天熱。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，颱風對台灣的威脅已過，接下來恢復午後有雨。

吳德榮指出，今起至周四，各地多雲時晴、偶有短暫雨，由於大氣仍不穩定，迎風面的南台灣，以及中午過後的中部以北，都有明顯降雨機率，應特別注意劇烈天氣。今各地氣溫：北部24至34度、中部25至35度、南部24至34度、東部22至34度。

原「芙蓉」颱風已減弱為熱帶性低氣壓；「艾利」則進入東海轉向日本，明起侵襲日本九州。根據最新模擬，未來7至10天內，菲律賓東方海域、南海海域仍有利熱帶擾動發展，不排除又有新的系統生成。

整個午後暴雨的天氣，要等到周五才會趨緩，太平洋高壓增強，對流在高壓籠罩下無發揮空間，僅侷限在山區或近山平地。