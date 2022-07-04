替代役第234梯次基礎訓練班於6月21日接訓863名人員，昨(3日)傳出有大量學員確診。役政署表示，篩檢結果陽性者累計共256員。消息一出引發關注，不過，有警專生1日晚間曾在網路論壇PO文抱怨，「這裡根本就是毒窟」，並稱幾乎整個寢室都有症狀。詳情則待進一步了解。

役政署昨說明指，訓練期間均依照中央防疫指引及營區規範辦理防疫作為，但部分役男於7月2日出現新冠肺炎症狀，經替代役訓練班於7月3日進行中隊全面快篩，篩檢結果陽性者累計共256員。篩檢呈陽性者，即依指揮中心指引安排防疫計程車或由家屬接回居家照護，防止傳染並加強環境清消。

役政署表示，本梯次新訓役男於入營前2日及6月21日入營當日經2次快篩陰性始予納訓，入營第3日再次全面快篩以防範隱形傳播有關本梯次與前幾梯次比較，確診人數的確較高，至詳細原因替代役訓練班正與委託醫院醫師審慎研判分析。

不過，有警專生1日在「Dcard」PO文中提到，「請問有學長知道我今天第11天艦測結束，然後確診，要不要補訓還是重訓嗎?這裡根本就是毒窟，幾乎整個寢室都有症狀，大家都在ㄍㄧㄥ」。該篇貼文下方也有其他網友留言表示，「裡面有夠毒」、「真的救命…拜託」、「想到就氣」、「拜託誰可以救救我 希望網巡可以看到」。