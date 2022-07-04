湖人傳言打算與籃網交易明星後衛厄文（Kyrie Irving），而且獲得陣中主將詹姆斯（LeBron James）的支持。根據知名記者史坦（Marc Stein）報導，「詹姆斯比球團裡任何人都希望厄文加盟湖人。」另一方面湖人正想要擺脫後衛韋斯布魯克（Russell Westbrook），因此外界看好這筆交易有機會做成。

如果厄文拒絕球員選項進入自由市場，他就能直接以中產階級條款（600萬美元）加盟湖人，或是選擇其他薪資上限還未飽和的球隊。然而在自由市場厄文的選項不多，他想去有競爭力的球隊，也沒理由放棄這麼多錢，最後行使球員選項先保住他的3650萬美元。

湖人對厄文很有興趣，也不排除「先簽後換」，美媒ESPN報導過湖人可能是唯一願意先簽後換收留厄文的球隊。現在韋斯布魯克也行使4700萬美元球員選項留隊，湖人希望能一併處理他。

詹姆斯與厄文在騎士聯手摘下2016年總冠軍，最後因為厄文執意出走鬧得不歡而散，厄文公開表示後悔與詹姆斯拆夥。厄文先前在《I Am Athlete》節目指出，若他沒有離開騎士，肯定能拿下更多總冠軍，另有傳言提到詹姆斯當年也反對騎士賣掉厄文。總之湖人很需要厄文，他們近兩季急速衰退，2020年摘冠，2021年季後賽一輪遊，2022年連季後賽都打不進去。