以異國風情盛世美顏聞名的大陸女星迪麗熱巴，在同為演藝圈紅星的大老闆楊冪全力支持下，她戲約不斷，在華人演藝圈掀起一股旋風，如今穩保一線女星地位，每每現身，迪麗熱巴的穿搭、妝容總是熱門話題，工作忙碌的她，仍放不下粉絲，經常抽空更新社群，跟網友們互動並分享生活，近日女神就分享了幾張享受採草莓樂趣的照片，曝光了她白到發光的原因。

有別於她在工作室發的絕美工作照，迪麗熱巴的個人微博經常分享拍戲空檔或是收工後的日常照片，昨天她就分享了自己難得的放假時光，出發去農場自摘草莓，並且hashtag「ootd」來分享當天穿搭，跟平時華麗的發出官方圖像形成強烈對比。

迪麗熱巴分享休假出遊照，採個草莓採取「無死角防曬」，美顏跟好身材全遮了。(取材自迪麗熱巴微博)

採草莓這天是個艷陽天，只見迪麗熱巴無視氣溫，穿著米色長袖長褲全套寬鬆運動服，戴著有長長帽沿的同色系棒球帽，還戴著口罩將小臉幾乎全都擋住了，為了防曬全副武裝，臉蛋、身材全都包緊緊，但仍不減出遊興致，拿著整籃草莓開心拍了好多張認證照，認真防曬還是有玩到。

而即使採取「無死角防曬」，導致盛世美顏與姣好身材一樣都沒露，但粉絲們仍是超買單，能看見女神平時「落入凡塵」的模樣已經很開心，紛紛留言喊話「老婆來營業啦？」、「老婆我也要吃！」、「迪麗熱巴比草莓甜」、「搭配草莓一起甜甜」、「甜甜的熱巴誰會不愛？」