有關孫文學校總校長張亞中，是否出席七七抗戰勝利七十七週年紀念活動一事，張亞中辦公室主任何啟聖昨(3日)晚間證實，張亞中總校長被告知取消出席國民黨黃復興黨部舉辦之抗戰勝利紀念活動，張依主辦單位安排，當天不會出席活動。

何啟聖在《張亞中【孫文學校】》粉專談到，該活動主辦單位為中國國民黨黃復興黨部，確於6月1日透過他轉達邀請張亞中總校長出席，並排定在紀念活動第二階段16:25至16:40間，發表三分鐘演講，張欣然同意並表示感謝！不過，6月30上午10:19許，黃復興黨部相關承辦人員再電告他「取消邀請」，因此張依主辦單位安排，當天不會出席活動。

何啟聖表示，特此公告各位關心者，並祝大家身體健康，平安吉祥，也祝抗戰勝利紀念活動順利成功！該篇貼文曝光後，引發網友關注，已有近百則留言，友人表示，「與校長同進退」、「我們大家本來相約去為校長加油，沒想到黨中央怎麼這麼怕校長啊？」「活動因為疫情嚴重全部取消嗎？否則太沒肚量了」、「國民黨真的是精彩可期」。