日本資深女星野村昭子3日傳出因中暑陳屍家中，享耆壽95歲，她曾演出《冷暖人間》、《家政婦的見證！》而走紅，據日媒報導，她1日被發現倒臥家中身亡，死因是中暑，也由於獨居倒下時沒人在身旁，消息傳出後令圈內好友相當悲痛。

據日媒綜合報導，1 日晚上 7 點左右，野村昭子的親友前往她東京家中時，發現她獨自躺在居住的臥室中時已無氣息，而3日傳出死因是因為中暑，1日在東京最高氣溫達到 37 攝氏度，之前也已經連續9天東京都是高溫天氣，而野村昭子由於是獨居，在家中倒下沒有人在身旁，發現她陳屍家中時，令家屬及好友相當悲痛。

對此，野村昭子和合作40年了好友石井福子悲痛表示，「她因中暑獨自在家中離世，沒有人在身邊很無能為力，很難受，我想跟她說對不起。」警方現場堪驗後表示，她家中沒有翻亂或損壞的跡象，判斷為沒有發生事故，因此排除他殺嫌疑。

野村昭子在1956年和導演増見利清結婚，並育有一個女兒，2001年丈夫因急性肺炎去世，她則是兩度罹癌，包括乳腺癌；在前幾年她已經沒有經紀公司，晚年獨自一人生活，91歲時在《徹子的房間》分享自己的養老生活。