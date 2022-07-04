每類食物提供身體所需的營養素都不同，皮膚科醫師趙昭明近日收治一名16歲少女，整個人看起來乾扁瘦小、頭髮稀疏，16歲卻看起來只有10歲大，少女母親表示，女兒10歲就立志要當明星，為維持身材，長期避免吃高熱量、高油脂的食物，6年下來導致身體代謝出問題。

趙昭明近日於談話性節目《健康好生活》指出，一名母親帶著就讀國中的女兒到門診求診，16歲的少女看起來卻只有10歲大，趙昭明表示，因為女孩的身高不高，且全身乾扁瘦小、頭髮稀疏，整個人像是未發育的女孩。

少女的母親透露，女兒10歲就立志要當明星，開始慢慢地不敢吃澱粉類及油脂類食物，維持這樣飲食方式已長達6年，由於她油脂攝取量非常地少，造成身體代謝出問題。

趙昭明說，油脂量攝取不足，會導致頭髮變細，因為頭髮需要油脂、要營養素；再加上皮膚需要水和脂肪達到平衡，出現油水不平衡的狀況，皮膚的保護屏障會受到影響，就會沒有光澤，使得整個人看起來很暗沉，長得又瘦又小。

趙昭明表示，油脂是人體必需的營養素之一，可幫助吸收脂溶性維生素A、D、E等，形成協成作用，最重要的是它會提供身體熱量來源，1克的油脂可提供9大卡熱量，且油脂也有保暖功效，可以保護內臟，如果身體的油脂不夠時，脂肪細胞就會變小，人的保暖度就會降低，好的油對皮膚整身的代謝好之外，皮膚也會看起來光澤亮麗、較白。