IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)公布2022年6月自結合併營收55.21億元，月增5.59％、年增達30.04％，帶動第二季合併營收151.85億元，季增4.29％、年增達21.63％，雙創歷史新高。累計上半年合併營收297.47億元、年增達27.45％，續創同期新高。

南電因中國大陸封控干擾物流運輸，昆山廠受供應鏈長短料問題影響生產，影響4月合併月減約15％。不過，隨著昆山廠完全恢復正常生產，5、6月營收分別月增17.92％及5.59％，帶動第二季營收創高，表現優於外資預期。

南電發言人呂連瑞先前表示，公司至首季已連8季毛利率、營益率、稅前淨利、稅後淨利率「四率四升」，第二季營收雖受兩岸疫情影響，但在產品組合可望優化下，仍努力朝「四率四升」方向努力，全年續拚達成「四率」逐季成長目標。

呂連瑞指出，ABF載板目前仍呈現供不應求狀態，交期亦與先前相同，尤其是大尺寸高層數產品。南電今年ABF載板產能已增加10％，全年ABF載板產能估增20％、明年達30％，加計昆山廠今年開出BT載板新產能20％，使集團整體產能估增15～18％。

南電以網通應用貢獻較高，呂連瑞指出目前需求反有增加趨勢，車用及高速運算（HPC）產品貢獻比重亦將持續提升。電腦應用主要聚焦高階、商用、電競產品，預期需求可維持。至於消費電子影響雖較大，但屬於毛利較低產品，影響相對較小。

產能擴產方面，南電樹林廠一期、昆山廠二期的新ABF載板產能擴建目前正進行機台驗證，目前預期進度可望超前、均預計下半年開出投產，明年首季有望放量，其中昆山二期產能開出時間會略快於樹林廠。

外資近期對ABF載板後市則陷入多空論戰。美系外資及亞系外資對產業前景趨守看待，分別降評至「中立」及「減碼」，目標價分別降至420元及280元。不過，另一美系外資仍看好整體產業成長，維持「買進」評等、目標價775元不變，看法明顯兩極。

南電股東常會通過配息10元，6月29日以279.5元參考價除息交易，當日最高上漲2.68％至287元，一度填息達75％，惟終場翻黑收跌2.15％。受大盤持續重挫拖累，1日股價重挫6.33％、收於244元，下探近17月低點，續陷貼息態勢。