受到全球股、債大幅下跌影響，截至今年5月底評價後勞動基金收益數為虧損2311.1億元，收益率-4.53％。對此，國民黨台北市議員王鴻薇昨(3日)對此批評，「注意！政府又幫你虧錢了！」

根據《中國時報》2日報導，據基金局公布資料顯示，截至5月為止，勞動基金虧損2311.1億元，其中又以新制勞退虧損1506億元最多、舊制勞退虧損433.8億元次之、勞保基金虧損390.3億元再次之。勞動部勞動基金運用局表示，整體而言，俄烏戰爭情勢及各國疫情管控程度，均牽動全球供應鏈及通貨膨脹情形，各主要國家抑制通貨膨脹步調，也將影響經濟成長動能，對國際經濟前景增添不確定性。

對此，王鴻薇在臉書表示，過去勞動基金賺錢時，行政院長蘇貞昌馬上敲鑼打鼓，做圖告訴民眾政府幫大家賺錢了，「但像是勞動基金發生弊案、或是像現在虧到爆的時候，卻不見蘇貞昌出來講話，這樣報喜不報憂不行啊！」她更說，「有政府、會做事，幫你虧了2311億！」

該篇貼文曝光後，已有超過百則留言，有網友表示，「政府好厲害的操盤」、「這樣算什麼會作事的政府?」「這個政府真是會做事」、「報喜不報憂」。