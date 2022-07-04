怕！新竹市一名外送員先前送餐到北門街一戶住宅，竟發現男客人沒鎖門還裸睡，一絲不掛淡定上門取餐，讓他傻眼表示這客人是累犯。對此，警方也回應表示，案件正在偵辦釐清。

這名男外送員在臉書社團《爆料公社》發文，透露3日上午前往新竹市北門街一間分租套房送餐，應訂單要求將餐點送上4樓，未料，眼前的景象讓他超無奈，因為男客人的房門大開，人則全裸躺在床上，見他送餐則若無起事起身，晃著下體上門取餐，絲毫無想遮掩私處的舉措。

原PO也公開當時胸前密錄器拍下的畫面佐證，控訴該位客人是累犯，還怒嗆「那麼愛露怎麼不去城隍廟露？還有科技執法幇你紀錄。」

新竹一名男子屢次全身赤裸迎接外送員，讓外送員不堪其擾。（翻攝自臉書社團《爆料公社》）

文章曝光後，不少網友也看愣了，紛紛表示，「沒有30公分，褲子就穿起來」、「送餐遇到進擊的巨人，好險沒被吃掉」、「可以備註給平台，標註這客人有裸露特性!，讓下一個外送員注意」、「雖然是在自己家裡怎麼露都沒關係，但是知道有外人會去應該要穿個內褲吧！而且門直接打開…這根本故意的！」

對此，新竹市警察局北門派出所回應，當事者已前往警局報案，目前案件正在偵辦釐清中，若有其他具體資訊或可疑人、事、物煩請向派出所聯繫，將立即派員處置。