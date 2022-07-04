小編今天（4日）精選5件不可不知的國內外財經大事。通膨與經濟放緩疑慮嚴重衝擊電子業需求，內外資大型研究機構全面敲響警鐘，智慧機、PC與NB、伺服器全產品線出貨遭下修，影響所及，不但相關零組件供應鏈受影響，全球半導體產業營收也難以倖免，台股才剛結束慘烈6月，科技業下半年將再面臨險峻考驗。

【1】需求放緩 外資掀電子降評潮

美銀證券最近一口氣調低智慧機、伺服器2022～2023年出貨量預期，最新估計顯示，受制於Android陣營智慧機與大陸市場需求不振，全球智慧機2022年出貨量將年減10％，2023年也僅能年增1％；伺服器方面，考量下半年總體經濟高度不確定性，將全球伺服器2022～2023年出貨年增率從5～8％，下修至僅年增2～5％。

【2】台積電 在台猛蓋11座廠

雖然俄烏戰爭及全球通膨影響終端需求，半導體生產鏈已進入庫存調整階段，但晶圓代工龍頭台積電仍然加快擴產腳步，在上周召開的技術論壇中指出，2022～2023年將在台興建11座12吋晶圓廠，並擴大竹南封測廠3DIC產能建置，主要是看到客戶端在7奈米及更先進製程的新晶片設計定案（New Tape-Outs，NTOs）大幅增加。

【3】新晶片案量突進 擴產沒在怕

晶圓代工龍頭台積電除了決定今、明兩年在台灣興建11座晶圓廠，位於美國亞利桑那、中國南京、日本熊本等3座海外12吋晶圓廠已開始興建。市場法人擔心若下半年到明年市場需求低迷，台積電恐面臨產能過剩壓力，但台積電對此老神在在，因為新晶片設計定案（New Tape-Outs，NTOs）大幅增加，並會為明、後兩年的大幅成長增添新動能。

【4】護盤國家隊機動待命

為防堵台股持續非理性下跌，政府各部門多管齊下。最受矚目的是國安基金委員會議積極備戰，極可能本周以召開臨時委員會議方式，決議授權進場，金管會方面，監理重心則放在掌握空方消息的散播上，尤其股市名嘴透過社群、電視節目，釋出消息同時與主力串聯，藉此壓低股價再逢低買進，趁機當「禿鷹」的做法，將是此波監理的重點對象。

【5】加密貨幣上半年 市值蒸發逾1.3兆美元

加密幣上半年重大利空不斷，導致總市值大跌60％，蒸發1.3兆美元，剩下總市值連9,000億美元也不到。而且，甫踏入下半年，又有一家加密幣經紀商暫停所有活動，為市場前景再蒙上一層陰霾。