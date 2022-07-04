香港作家倪匡過世，他的筆鋒如劍，又快又準，任職《明報》期間曾經代筆金庸小說《天龍八部》，結果倪匡實在太痛恨書中的惡女「阿紫」，竟趁著金庸去歐洲遊玩，把阿紫寫「瞎」了，等金庸回港已來不及挽救，但從此金庸再也不敢找人代筆。

當年《天龍八部》在報紙上連載，金庸因要前往歐洲遊玩，因此委託同樣是文壇巨擘的好友倪匡代筆，幫他寫接下來一個月的連載，金庸出發前千交代萬交代，囑咐倪匡不能寫死書中任何一個人物。

但嫉惡如仇的倪匡實在太痛恨書中角色「阿紫」，但卻看金庸始終都沒有要懲罰阿紫的意思，一怒之下就把阿紫「弄瞎了」，還附帶一個面目全非的游坦之愛上阿紫的情節。

金庸回國後，倪匡第一句就說「金庸，不好意思，阿紫的眼睛被我弄瞎了」，讓金庸當場哭笑不得，滿臉無奈。接下來幾個月，金庸閉門猛寫《天龍八部》，花了好大篇幅收拾殘局，從此再也不找人幫他代筆寫小說。