休士頓太空人不意外在主場3連勝橫掃天使，系列賽最終戰還順便刷新隊史紀錄，締造單場20次奪三振！整個天使打線，包括比賽中途才上陣的打者都至少吞下1張老K，全隊僅3支安打，只靠大谷翔平和瑞吉福（Luis Rengifo）打回兩分，終場太空人4比2逆轉勝。

此戰其實是天使先馳得點，太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）第2局挨了瑞吉福的陽春炮，第3局連續四壞保送之後，被大谷翔平安打敲下第2分。但是瓦德茲的三振功力非同凡響，光是前3局就送出7張老K，特別是從首局的最後一個出局者開始直到第5局中途，天使連續12位出局者都是吞下三振！總計瓦德茲6局13K無關勝敗，失2分、被敲3安、5次四壞保送。

If you're gonna talk the talk, you better walk the walk. pic.twitter.com/CAO4A5d8gJ — Houston Astros (@astros) July 3, 2022

雖然投手表現優異，太空人打線不似前兩戰暴力，差點被逼入延長賽。第4局才由潘尼亞（Jeremy Pena）陽春炮打破鴨蛋，艾爾圖維（Jose Altuve）第5局安打送回追平分。雙方一路相持到9局下半兩人出局，艾爾圖維安打上壘，然後潘尼亞大棒把球轟出中外野圍牆，再見兩分全壘打！

天使這個系列賽只擊出8支安打，太空人多達33支，即使最後一戰太空人打線有點不順，但是天使一方始終被牢牢壓制，顯示雙方實力的差距。太空人51勝27負，美西其餘4隊都落後他們超過13場勝差，全聯盟僅有洋基在美東展現出相同的統治力。