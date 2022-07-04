美國流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）自去年大方認愛饒舌歌手A$AP Rocky（速可達硬漢）且懷孕後，就不斷傳出男友疑似偷吃閨密、在機場被捕等等負面新聞，但蕾哈娜仍力挺男友並在5月順利產下兩人的孩子。而生產完就消失一段時間的她，近日被人發現出席位於倫敦的音樂節，替即將上場表演的男友加油打氣，而她產後的身材也立即成為矚目的焦點。

蕾哈娜無論是舞台上還是私底下，一直以來的穿搭風格總是火辣、多變，即使產前大腹便便她仍以各種大膽前衛的穿搭造型展現孕肚，並活躍於各大場合，因此有了「全球最辣孕婦」的稱號。而蕾哈娜接受採訪被問到此事時也曾提到，希望自己能重新定義孕婦這個身分，因為她的身體正在做著不可思議的事情，她不會為此感到羞恥而是感到慶幸，所以她一點都不想隱藏自己的孕肚。

如今蕾哈娜已在5月份成功卸貨產下兒子，而她休息不到2個月就突然現身倫敦無線音樂節，觀看男友在當天的表演，產後首次露面的蕾哈娜似乎心情也相當不錯，即使被粉絲認出也開心與對方合影、打招呼。

不過，穿著風格一向火辣性感的蕾哈娜，這次卻穿著一件黑色羽絨外套搭配黑色長褲，整個包的密不透風，疑似身材還未恢復不想讓旁人發現，但壯碩的身形還是引起網友們的注意，紛紛在網路上轉發巧遇蕾哈娜的影片，留言表示「倫敦天氣不熱嗎？」、「也穿太多了吧」。