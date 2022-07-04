德國交通部（KBA）宣布將召回特斯拉Model Y和Model 3電動車，因為這些車輛的自動緊急呼叫系統存在缺失，預計全球約有59,000輛車受到影響。

根據德國交通部6月29日在官網發布的訊息，一個軟體瑕疵導致自動緊急呼叫系統eCall失靈。

eCall功能會在車輛發生重大事故時自動聯繫緊急救難人員。

德國公共電視台柏林-布蘭登堡廣播公司（Rundfunk Berlin-Brandenburg）上周六率先報導這起召回事件，該媒體所在的柏林地區也是特斯拉德國廠的所在地。該廠負責生產Model Y和電池。

德國交通部表示，全球有59,129輛特斯拉電動車受到這個軟體缺陷的影響，但未具體說明其中有多少輛是在德國註冊。

特斯拉上周六宣布，由於中國的防疫封控導致生產和供應鏈中斷，特斯拉第二季交車數較前一季大減17.9%，終止了連續8個季度交車量創下新高的記錄，現在又傳出eCall的軟體故障問題，勢必讓執行長馬斯克更加頭痛。

馬斯克上個月曾表示，受到電池短缺和中國塞港問題，特斯拉在德州和柏林的新廠難以提高產量，已經「狂燒了數十億美元」。

6月早些時候，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布對特斯拉駕駛輔助系統Autopilot的調查升級為工程分析（engineering analysis），這項調查涉及83萬輛特斯拉電動車，是該監管機關採取進一步行動、即召回這些車輛前的必要步驟。除了調查Autopilot系統的事故原因之外，NHTSA也正在調查特斯拉電動車的幽靈煞車（phantom braking）問題。