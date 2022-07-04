台股上周出現劇烈崩跌，周三至周五三個交易日累積下跌千點，表現相當弱勢，而今（4日）權值股鴻海、國巨、台塑及南亞等多檔除息，大盤指數預計蒸發近50點。台股今以14237.83點開出，下跌超過百點，台積電下跌10.5元觸及443元。

僅管台股開盤表現續跌，但買盤馬上進場，台股由黑翻紅上漲逾30點，台積電跌幅收斂至4.5元，暫報449.5元。

台股上周五收盤下跌482.65點，收在14343.08點，成交值為3000.98億。三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超62.23億，自營商買超42.14億，投信買超14.19億，外資及陸資賣超118.56億。

美股上周五四大指數漲跌不一，道瓊上漲321.86點（或1.05%）至31097.26點，那斯達克指數勁揚99.14點（或0.90%）至11127.84點，標普500指數漲39.95點（或1.06%）至3825.33點，費城半導體指數下跌97.79點（或3.83%）至2458.46點，台積電ADR下跌5.81％至77美元，已回到2020年8月水位，聯電ADR也挫低超過3%。