黃金在陸續跌破1900、1850美元等關卡後，此兩價位已從支撐轉為壓力。富蘭克林證券投顧表示，短線上金價上漲仍先以反彈視之，短期內黃金市場多空交雜，金價震盪難免，尚未進場者可先保持觀望，已進場者則建議做好金價將持續震盪的準備，並逢反彈適度調節。

且在美國通膨預計仍將維持高檔下，聯準會仍需維持鷹派升息基調，這可能使美元維持強勢格局、實質利率持續攀升，再加上中國實體黃金需求因防疫限制而下滑，金市中長期面臨的供給過剩狀況將不利於黃金，惟近期各國因高通膨難解而迫使央行激進升息，加劇各國陷入衰退的機率，若市場風險情緒降溫，仍將為黃金提供下檔支撐。

從技術面看，在1900美元以上價位將面臨先前龐大的套牢區，對金價的壓力也會愈來愈強。元大投信則認為，1970年代黃金白銀是力抗停滯性通膨的最佳男主角，建議投資人趁金價拉回布局，平衡停滯性通膨風險。但在通膨逼迫下，聯準會FOMC會議在今年下半年可能將升息7碼，隨著聯準會升息讓實質利率正往上走，升息時間拉長可能讓黃金價格受到壓抑。