美國俄亥俄州警方在追捕交通違規的非裔男子沃克（Jayland Walker）時，朝對方擊發一陣彈雨，沃克當場死亡。

美國警察再爆執法過當爭議，俄亥俄州8名員警上周在追捕一名交通違規並拒捕的非裔男子途中，朝對方瘋狂開槍，導致男子當場死亡，影片顯示，即便男子已經倒地，警方仍持續對他開槍。事後調查發現，男子身上有多達60個槍傷，警方更坦言，涉事員警可能一共擊發超過90枚子彈。

綜合路透社、《紐約郵報》（New York Post）報導，8名俄亥俄州亞克朗（Akron）的員警6月27日凌晨追捕違反交通規則的25歲非裔男子沃克（Jayland Walker）。警方稱，他們攔下沃克座車，不料沃克竟不配合，開車逃逸，更從座車內擊發一枚子彈。

警方昨（3）日召開記者會公布案發當時員警身上的隨身密錄器畫面，畫面顯示沃克開車逃離現場時，員警也驅車緊追在後，中途沃克突然跳車，員警也集體下車，接著員警就朝他背後擊發一陣彈雨，影片顯示即便沃克已經倒地，槍聲仍沒停止，沃克身旁也出現子彈擊中物體後冒出的白煙，直到沃克靜止不動時，槍聲才止歇。

沃克被宣判當場死亡，事後法醫驗屍時發現他身上約有60處槍傷，目前仍在確認哪些傷口是子彈的射入口（entrance wounds）及射出口（exit wounds），不過亞克朗警察局長邁利特（Steve Mylett）坦承，當晚員警可能對沃克擊發超過90發子彈。

除了稱沃克有開槍外，警方也稱座車駕駛座發出閃光，指控是槍口閃光。此外，當沃克跳車時，警方也認定沃克正準備進入「開火位置」，迫使員警對他開槍。員警事後在沃克座車的駕駛座發現一把手槍，並且在案發地發現一發彈殼，與座車內的手槍一致。

俄亥俄州警方在非裔男子沃克（Jayland Walker）座車發現一把手槍。（圖／路透社、亞克朗市提供）
俄亥俄州警方在非裔男子沃克（Jayland Walker）座車發現一把手槍。（圖／路透社、亞克朗市提供）

這起事件再度引發美國警方執法過當的疑慮，數百人周日走上亞克朗街頭抗議，他們揮舞「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）旗幟，要政府還給沃克一個公道。

美國俄亥俄州警方在追捕非裔男子沃克（Jayland Walker）時朝對方猛開槍，導致沃克當場死亡，身上發現多達60個槍傷，事件引發當地民眾抗議。（圖／路透社）
美國俄亥俄州警方在追捕非裔男子沃克（Jayland Walker）時朝對方猛開槍，導致沃克當場死亡，身上發現多達60個槍傷，事件引發當地民眾抗議。（圖／路透社）

亞克朗市長霍里根（Dan Horrigan）形容警方的開槍影片「令人心碎」，不過邁利特周日不願表態警方執法是否合法。

目前8名涉案員警已被要求帶薪休假。

文章來源：Video shows Ohio officers killed unarmed Black man in hail of bullets
文章來源：Ohio police release graphic footage of officers killing Jayland Walker
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