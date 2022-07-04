用路人都該注意自己車的狀況，一名網友表示，昨日下午騎車時，發現前方黃牌重機的後輪胎已磨損到看不見胎紋、內部鋼絲外露，令他嚇到直呼「你的生命線跑出來了」，照片曝光，3千多名網友也看傻眼，「根本是用生命在騎車啊，我們永遠懷念他」。

原PO昨（3）日於臉書社團《重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心》表示，下午2時30分騎車行經新北市三峽區，等紅綠燈時發現前方黃牌重機的後輪胎已嚴重磨損、看不見胎紋，內部鋼絲都已外露，隨時都有爆胎危機，他驚呼「同學你的生命線跑出來了」。

黃牌重機騎士的後輪胎已嚴重磨損。（圖／翻攝自重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心臉書）

圖文曝光嚇壞逾3千名網友，「根本是用生命在騎車，我們永遠懷念他」、「如果輪胎都這樣了，車主還不知道，真的很厲害」、「生命鬥士」、「現在是抓地力最好的時候，要好好享受那貼地飛行的快感」、「這也誇張了，這痕跡應該有一段時間了」、「第一次看到整圈那麼粗的生命線」、「沒有胎紋就該更換了」。

由於一台重機和改裝配備都較一般機車來得貴，因此也有不少人酸言酸語，「貸款剛繳完哪裡來的錢買輪胎」、「有錢買車，沒錢養車的概念」、「人家就分期還沒繳，怎麼換胎」、「標準有錢買車沒錢養車」、「勤儉持家」、「有錢買車沒錢換輪胎？政府應該要重罰此行為，萬一發生事故，影響的可能不是不只有車主一個人而已。」