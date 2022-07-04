英國傳奇劇場導演兼電影導演彼得布魯克（Peter Brook），雖長期旅居法國但出道多年曾指導過多部經典舞台劇及戲劇，也曾拿下多項藝術獎，在業界是位十分重要的人物。但近日卻傳出這位「傳奇大師」已在本月2日離開人世，享耆壽97歲，令不少人相當震驚。

彼得布魯克在英國出生、長大，但在1974年加入巴黎北方滑稽劇院後，就在法國居住長達數10年，並在這段時間推出《馬哈/薩德》、《摩訶婆羅達》、《空的空間》、《希茲威·班西死了》、《短打貝克特》、《何以如是》等多部戲劇作品，並以激進方式詮釋經典，希望讓戲劇回歸最原始、單純的根源，因此在當時也掀起了劇場革命。

彼得布魯克甚至還將小說「蒼蠅王」（Lord of the Flies）搬上大銀幕，將男學童困在荒島上孤立無援，窘迫、野蠻的模樣完整呈現，他也因這部片享譽國際影壇，成功打開知名度。

不過，根據法新社的報導，有一名與彼得布魯克關係十分親近的匿名人士透露，彼得布魯克已在7月2日離開人世，令不少人震驚不已，而他的作品也將留給世人無限思念。