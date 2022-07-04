台積電股價在年初衝上688元高點後，半年以來已重挫超過30%，上周更傳出遭3大客戶砍單的雜音，引起投資人熱烈討論，台積電則已不評論市場臆測與個別客戶消息回應，不過台積電官網也已經公告將在7月14日舉行法說會，外界將可藉此機會了解公司未來展望與營運概況。

受到通膨數據居高不下、升息及消費性電子產品需求疲軟等利空因素影響，台積電股價出現慘烈崩跌，上周五股價最低觸及452.5元，寫下2020年11月後的新低，已經從688元歷史新高崩跌超過34%。

沒想到，上周更傳出台積電3大客戶砍單，包括蘋果iPhone新機的目標出貨量減少1成、輝達希望延後1季拉貨、超微也減少6奈米、7奈米訂單約2萬片左右，當時台積電則拒絕評論此消息。

儘管如此，台積電官網已經公告今年第二季法說會的時間，將於14日登場，除了將公布第二季財報外，還可以一窺台積電的營運狀況與未來目標；第二季財報的分析師會議也預計在法說會當天下午舉行，高層將說明財報狀況並回答相關問題。

針對市場傳出的雜音，或許等到台積電法說會當天就能獲得較為明朗的訊息。此外，知名分析師郭明錤則表示，蘋果iPhone新機出貨量減少1成的說法與其所了解到的資訊並不相同，目前iPhone出貨量仍維持先前預估的水準，並沒有砍單的狀況。