沒有保母證照的曾姓女子，去年與許姓丈夫一起將5歲大的蘇姓女童凌虐，折磨成重度身心障礙患者，一審依共同犯妨害幼童發育致重傷害罪將曾女及許男各判刑9年、8年，並判賠2396萬元，二審高院辯論終結，許男有匯3萬元要賠償，但遭蘇母的律師痛批，審判長諭知7月28日宣判。

曾女從去年2月1日起， 受雇全日照顧許姓女子的5歲多女兒蘇姓女童，但曾女多次對蘇姓女童猛力拉扯其頭髮、抓其雙腳使其倒立後搖晃、毆打其臉頰、以不求人毆打其身體、拗折其手、喝令其趴在地上舔地板上穢物、喝令其快速上跳、長時間令其挨餓。

許男則猛力拉扯蘇童的頭髮、以腳踢踹其身體、抓其雙腳使其倒立後搖晃及旋轉、毆打，以整捲垃圾袋及裝滿水之寶特瓶丟砸其身體、喝令其快速上跳，及於蘇掙扎逃脫時，由曾女按住蘇之膝蓋關節，讓許男毆打蘇童。

蘇姓女童長期被凌虐，去年3月5日口吐白沫不支倒地，經送醫救治後診斷受有頭部、雙耳、雙側胸壁、雙側腹壁及頭部鈍傷等傷害，其腦部傷害部分，已導致水腦症及意識改變，而屬於重大難治之重傷害。

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