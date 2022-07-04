俄羅斯持續入侵烏克蘭，西方國家紛紛制裁，俄國宣稱因制裁阻礙維修，導致天然氣供應速度減緩，引爆歐洲能源危機。德國最高工會領袖在與總理舒爾茨（Olaf Scholz）進行危機談判之前提出警告，稱俄羅斯削減天然氣供應，德國頂級工業可能因此面臨崩潰。

綜合外媒報導，德國工會聯合會（DGB）負責人Yasmin Fahimi在受訪時表示，由於天然氣供應吃緊，包括鋁、玻璃、化學工業等，整個行業都面臨永久崩潰的危險，對德國的整個經濟和就業產生重大影響。

Yasmin Fahimi強調，這場能源危機已經將通膨推向歷史新高，可能進一步導致社會和勞工動盪。德國經濟部長羅伯特哈貝克則表示，政府正在努力解決公用事業及其客戶面臨成本飆升問題，他過去曾警告，俄羅斯天然氣供應的緊縮可能引發德國社會的動盪。

值得關注的是， 俄羅斯已將通過北溪管道（Nord Stream）的天然氣運輸量減少60%，計劃於本月全面關閉進行維護。德國則對該條管道是否之後會恢復供應表示懷疑。

路透社先前報導，能源供應成為俄國與西方經濟角力的核心，在俄烏戰爭爆發前，歐盟的天然氣需求4成仰賴俄國供應，德國依賴程度更高達55%，斷供影響力不容小覷。德國聯邦工業聯合會（BDI）已將今年德國經濟成長預測從戰前的3.5％下調至1.5％，強調若俄羅斯全面停止天然氣供應，歐洲最大經濟體德國將無法避免經濟走向衰退。