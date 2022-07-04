知名百貨「微風廣場」董娘孫芸芸，這些年來以美貌與時尚品味聞名，因此有著「台灣第一名媛」美稱，堪稱自家百貨、品牌的最佳代言人，最近她給自己放了個大長假，飛赴澳洲探往一雙兒女，同時連發她享受當地陽光的比基尼辣照，也意外在留言處曝光要拍這種神級美照，有件事情可絕對不能做。

台灣第一名媛孫芸芸，21歲時就嫁給三僑實業董事長廖偉志之子廖鎮漢，婚後給老公添了個「好」字，她今年不過44歲，但大女兒已經滿20歲，跟弟弟都在澳洲念書，因此孫芸芸抽空飛去當地跟孩子們相聚，當然不能忘記享受當地的風光明媚，她在IG連發了1個月的個人美照，張張火辣，可以看出孫芸芸勤曬太陽，膚色已在澳洲陽光的幫助下，曬成誘人的小麥色。

孫芸芸近日連發多張海邊比基尼辣照，美顏、美胸、美腿全都露，一套比一套精彩，實在很難看出她已經是超過40歲且有2個孩子的女人，根本越活越逆齡，而有網友好奇，她泳裝一套接一套換，到底有沒有下去玩水？孫芸芸坦承：「當然沒有！」，拍出奇蹟美照的秘訣，就是保持乾燥待在岸上，才有完美髮型與服裝。

眾人也好奇，孫芸芸私下如何維持身材？是不是在飲食方面特別節制，事實上孫芸芸也分享了她在澳洲的美食清單，真的毫不客氣在大吃漢堡、薯條、可頌、甜甜圈，鹹的甜的都不放過，但她一般時候吃飯，對食材確實有講究，可發現藜麥、酪梨、藜麥、小番茄、甜菜等經常出現，女神選吃超級食物，且偏好「地中海式飲食」，對健康及維持身材都相當有益。