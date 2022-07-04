鈺創(5351)宣布，全新官網登場，透過四度「廣度、深度、速度及亮度」準備，展現出鈺創全面部署資安防護之決心。鈺創今年營運動能不差，DDRx(DDR1/2/3)記憶體IC產品在通訊及汽車相關領域成長力道持續，全年營運可望維持成長力道。

鈺創全新官網登場，有鑑於COVID-19已經改變了企業安全領域的遊戲規則，而年度資安趨勢報告更直指：勒索軟體攻擊、竊取遠距會議機密、供應鏈安全防護等威脅轉熱，層出不窮的資安事件，企業宜有所提防與準備。鈺創全面資安防護力登場，透過四度「廣度、深度、速度及亮度」準備，展現出鈺創全面部署資安防護之決心；此舉，不僅全面提昇企業資安內、外防護力，也降低系統性風險。

鈺創強化資安風險管理、防範勒索攻擊，從三度「廣度」、「深度」、「速度」著眼，包括全場域、全天候之多重資安聯防體系，並落實資安宣導；強化內外網防禦、強化資安防火牆；另透過資安通報及網路攻防等各項演練，提升資安事件應變速度。以及，自動在發現惡意程式、網路釣魚、APT中繼站等可疑連線時能夠立即阻擋。

鈺創第一季合併營收16.31億元，歸屬母公司稅後淨利2.18億元，較去年同期成長逾3倍，每股淨利0.81元，目前大陸各地解封，加上長短料情況較去年緩解，供需可望趨於平衡；而DDRx(DDR1/2/3)記憶體IC產品在通訊及汽車相關領域成長力道持續，鈺創全年營運成長可維持樂觀預期。